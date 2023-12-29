Участникам «голой вечеринки» дали три дня на выплату всех налогов

Фото: iStock/blinow61
Участникам «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой дали три дня на выплату всех налоговых задолженностей, если таковые имеются. Об этом пишет Mash со ссылкой на источник в ФНС.
Согласно сообщению, участники «голой вечеринки» должны закрыть все долго перед ФНС до конца текущего года. В противном случае к этому подключатся сотрудники МВД, будут проверяться движения денежных средств, и, если будут выявлены основания их ожидает глубокий аудит и выездная проверка с перспективой возбуждения уголовного дела. Именно это сейчас и происходит с Ивлеевой.
Уточняется, что в зоне пристального внимания находятся все участники скандального мероприятия. Это Анна Асти, Филипп Киркоров, Джиган с женой Оксаной Самойловой, Лолита, Ксения Собчак, Ксения Бородина и другие.
Всем им уже разосланы соответствующие уведомления.
Напомним, в середине декабря Ивлеева организовала вечеринку Almost Naked («Почти голый») в московском клубе «Мутабор», которая вызвала массу недовольств среди россиян.
Читайте также:
Предварительный долг блогера Ивлеевой перед налоговой — 137 млн рублей
Киркоров, Собчак и Лолита: чья карьера под угрозой из-за «голой вечеринки» Ивлеевой
В Тюмени требуют отменить концерт Лолиты из-за участия в «голой» вечеринке
Уточняется, что в зоне пристального внимания находятся все участники скандального мероприятия. Это Анна Асти, Филипп Киркоров, Джиган с женой Оксаной Самойловой, Лолита, Ксения Собчак, Ксения Бородина и другие.
Напомним, в середине декабря Ивлеева организовала вечеринку Almost Naked («Почти голый») в московском клубе «Мутабор», которая вызвала массу недовольств среди россиян.
Читайте также:
Предварительный долг блогера Ивлеевой перед налоговой — 137 млн рублей
Киркоров, Собчак и Лолита: чья карьера под угрозой из-за «голой вечеринки» Ивлеевой
В Тюмени требуют отменить концерт Лолиты из-за участия в «голой» вечеринке
Элина Позднякова