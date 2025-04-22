«На словах святая женщина, а на деле…»: Цыганова потребовала «отменить» Лолиту

Вика Цыганова (фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Вика Цыганова возмущена поведением оскандалившейся Лолиты Милявской. Певица обвинила артистку, оскорбляющую россиян, в двуличии и призвала «отменить» её.
На днях Лолита нецензурно выразилась в адрес общественников, инициировавших отмену её концерта в Ижевске. Инцидент произошёл накануне Страстной недели, что вызвало негодование у публики. Возмущена осталась и Вика Цыганова, заявившая, что таким людям не место на сцене.
Певица назвала поступок Лолиты «низким», а заодно и раскритиковала певицу за клевету о помощи бойцам СВО. Цыганова напомнила, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин вывел артистку «на чистую воду», сообщив, что она отказалась помогать пострадавшему бойцу.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Певица назвала поступок Лолиты «низким», а заодно и раскритиковала певицу за клевету о помощи бойцам СВО. Цыганова напомнила, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин вывел артистку «на чистую воду», сообщив, что она отказалась помогать пострадавшему бойцу.
«На словах святая женщина, помогающая фронту. А на деле материт добровольцев Донбасса. И почему же люди её отменяют?», – высказалась Цыганова в своём Telegram-канале.Читайте также:
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова