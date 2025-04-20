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«Показной патриотизм и притворная вера»: Вика Цыганова осудила Филиппа Киркорова, купившего кулич за 100 тысяч

Цыганова заявила, что у купившего кулич за 100 тыс Киркорова притворная вера
Виктория Цыганова (Фото: Телеграм, @vika_tsyganova63)

Виктория Цыганова (Фото: Телеграм, @vika_tsyganova63)

Певица Вика Цыганова резко Филиппа Киркорова, похваставшегося дизайнерским куличом за 100 тысяч рублей. В своем Teлеграм-канале артистка возмутилась «кощунством» короля отечественной эстрады и обвинила его в «показном патриотизме и притворной вере».
На Пасху Киркоров купил дизайнерский двухкилограммовый кулич стоимостью 100 тыс. рублей с начинкой «дубайский шоколад» с верхушкой в форме церковного купола и похвастался десертом в личном блоге.

Цыганова, возмущенная демонстрацией «показной» роскоши, заявила, что Филипп поступает кощунственно и мерзко по отношению к священному смыслу праздника.

«Киркоров, как какой-то язычник или сатанист, вместо обычного кулича решил вкусить на Пасху кулич с дизайнерским куполом и начинкой из сусального золота. <…> Это просто мерзость. Пока православные в этот светлый праздник насыщаются радостью и благодатью, Киркоров наполняется золотом», — выразила свое мнение певица.

Цыганова также вспомнила, что недавно король российской эстрады стал обладателем часов Rolex из лимитированной коллекции к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Артистка обвинила Киркорова в притворстве.

«Патриотизм у него выражается в дорогущих часах, а вера — в золотом куличе. Показной патриотизм и притворная вера», — подчеркнула Цыганова.

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#праздник
#кулич
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#патриотизм
#киркоров
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Лолита Милявская призналась, что воровала у родственницы
Лолита Милявская поделилась, что в детстве воровала конфеты у бабушки
20 апреля 2025, 13:38

Лолита Милявская (фото: Телеграм @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская поделилась, что съела кулич еще до наступления Пасхи, а еще вспомнила, как в детстве воровала у бабушки сладости.
Исполнительница хита «На Титанике» вспомнила, что раньше ее бабушка покупала коробку сладостей и прятала ее до случая, поскольку раньше шоколадные конфеты было тяжело приобрести.

«Надо было залезть мизинцем, приподнять крышечку коробки, растолкать бумажечки, выковырять конфетку и съесть, а потом уплотнить, чтобы коробка выглядела, как не начатая», — призналась артистка в своем Teлеграм-канале.

Еще Милявская уточнила, что сейчас она уже ничего не ворует, так как все находится в открытом доступе. При этом Лолита в шутку пожаловалась, что ни один кулич в ее жизни еще не дожил до Пасхи, так как она не может долго терпеть и пробует праздничное угощение.

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У бас-гитариста Uma2rmaH Сергея Кристовского родился седьмой ребенок
20 апреля 2025, 13:20

Сергей Кристовский и Ксения Кудашкина (Фото: Инстаграм* @kseniia.6273)

У бас-гитариста группы Uma2rmaH Сергея Кристовского родился седьмой ребенок.
У музыканта и его супруги Ксении Кудашкиной, которая на 16 лет моложе, появилась дочь.

В личном блоге Ксения поделилась фотографиями из роддома. На кадрах Кудашкина держит огромный букет роз, а Кристовский бережно обнимает новорожденную дочь.

«Спи, моя жизнь, мой маленький крохотный дом. Дом, где недавно мое поселилось сердце. Спасибо, что выбрала нас, наша маленькая принцесса!» — обратилась к малышке жена музыканта.

Сергей Кристовский и Ксения Кудашкина (Фото: Инстаграм* @kseniia.6273)


Пользователи Сети поздравили счастливых родителей с появлением наследницы и пожелали семье Кристовских радости.

«С прибавлением! Счастья и здоровья малышке», «Пусть будет самой счастливой», — подчеркнули комментаторы.

Напомним, что Сергей Кристовский и Ксения Кудашкина воспитывают еще и сына. Этот брак стал для бас-гитариста третьим.

В первом у него родились три сына и одна дочь. В 2014 году музыкант ушел от супруги к звезде сериала «Восьмидесятые» Наталье Земцовой. В этом союзе у Кристовского появился сын. Потом он покинул и эту семью ради новой возлюбленной.

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#супруги
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Жена Бари Алибасова заявила, что продюсер тяжело переживает смерть Фроликова
20 апреля 2025, 12:56

Бари Алибасов (Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов)

Продюсер Бари Алибасов весьма тяжело переживает кончину директора группы «На-На» Виталия Фроликова. Об этом в беседе с aif.ru заявила супруга артиста Елена Калинина.
Известно, что Фроликов и Алибасов тесно общались на протяжении 30 лет. Калинина поделилась, что она «еле успокоила» супруга. Она подчеркнула, что не вызывала мужу скорую помощь.

«Человеку почти 80 лет, он очень тяжело переносит. Перед тем, как сообщить эту новость, просто успокаивающее дали ему, чтобы не было никакого скачка давления или еще что-то. Они с Виталием Ивановичем очень-очень давно вместе», — призналась супруга Бари Алибасова.

Калинина обратила внимание, что за 30 лет нельзя остаться лишь коллегами, ведь люди, занимающиеся творчеством, «прикипают» друг к другу.

«Они были близки», — добавила супруга Бари Алибасова.

Напомним, Виталий Фроликов скончался 19 апреля на 77-м году жизни.

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Жена Боярского Луппиан: медики запретили актеру месяц выходить на сцену
20 апреля 2025, 11:52

Михаил Боярский (Фото: Инстаграм* @boyarskiy_official)

Жена Михаила Боярского, худрук Театра имени Ленсовета и народная артистка России Лариса Луппиан заявила ТАСС, что медики попросили актера воздержаться от скорого возвращения на сцену.
«Вообще врачи ему сказали, что месяц они ему не разрешают на сцену выходить, но мы, артисты, такие, знаете — врачи нам одно говорят, а мы делаем другое», — обратила внимание супруга Боярского.

Лариса не стала точно отвечать на вопрос о датах возвращения Народного артиста России на сцену. По словам возлюбленной Михаила, актер примет решение, ориентируясь на свои ощущения.

Напомним, 14 апреля Боярского госпитализировали после несчастного случая на репетиции в театре. Как данным Mash, он оступился на сцене и упал с трехметровой высоты на спину во время спектакля «Ромео и Джульетта. Вероятно, Михаил сломал ребра и получил ушибы.

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Вера Сотникова показала архивное фото с сильно изменившейся Лерой Кудрявцевой
20 апреля 2025, 11:48

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @letatv)

Актриса Вера Сотникова в соцсетях показала архивное фото, на котором она позирует вместе с Лерой Кудрявцевой. Снимок вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков и спровоцировал разговоры о многочисленных пластических операциях 53-летней телеведущей.
«Знали бы мы тогда сколько сюрпризов нам преподнесет еще жизнь!» — подписала фотографию 20-летней давности актриса.

В кадре Кудрявцева и Сотникова запечатлены обнимающимися. Подписчики обратили внимание, что Вера с годами стала лишь краше. При этом Лера, со слов комментаторов, сильно изменилась. В частности, многие начали обсуждать нос Леры, который с годами стал короче и уже.

Лера Кудрявцева и Вера Сотникова (Фото: Инстаграм* @sotnikova4141)


«У Леры нос не свой, оказывается»; «Лера вся новая: и нос, и лицо», «Она и грудь делала, и лицо кроила», — высказались подписчики Сотниковой.

При этом сама телеведущая признавалась, что правда делала маммопластику, однако избавилась от имплантов после того, как один из них порвался. Операции на лице, по словам Кудрявцевой, она не делала.

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#актриса
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