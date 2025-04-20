«Показной патриотизм и притворная вера»: Вика Цыганова осудила Филиппа Киркорова, купившего кулич за 100 тысяч

Виктория Цыганова (Фото: Телеграм, @vika_tsyganova63)
Певица Вика Цыганова резко Филиппа Киркорова, похваставшегося дизайнерским куличом за 100 тысяч рублей. В своем Teлеграм-канале артистка возмутилась «кощунством» короля отечественной эстрады и обвинила его в «показном патриотизме и притворной вере».
На Пасху Киркоров купил дизайнерский двухкилограммовый кулич стоимостью 100 тыс. рублей с начинкой «дубайский шоколад» с верхушкой в форме церковного купола и похвастался десертом в личном блоге.
Цыганова, возмущенная демонстрацией «показной» роскоши, заявила, что Филипп поступает кощунственно и мерзко по отношению к священному смыслу праздника.
Цыганова также вспомнила, что недавно король российской эстрады стал обладателем часов Rolex из лимитированной коллекции к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Артистка обвинила Киркорова в притворстве.
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Цыганова, возмущенная демонстрацией «показной» роскоши, заявила, что Филипп поступает кощунственно и мерзко по отношению к священному смыслу праздника.
«Киркоров, как какой-то язычник или сатанист, вместо обычного кулича решил вкусить на Пасху кулич с дизайнерским куполом и начинкой из сусального золота. <…> Это просто мерзость. Пока православные в этот светлый праздник насыщаются радостью и благодатью, Киркоров наполняется золотом», — выразила свое мнение певица.
Цыганова также вспомнила, что недавно король российской эстрады стал обладателем часов Rolex из лимитированной коллекции к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Артистка обвинила Киркорова в притворстве.
«Патриотизм у него выражается в дорогущих часах, а вера — в золотом куличе. Показной патриотизм и притворная вера», — подчеркнула Цыганова.
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Ольга Енгалычева