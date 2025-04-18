Вика Цыганова раскритиковала возвращение Козловского на экраны ТВ перед Пасхой

Вика Цыганова (Фото: Telegram @vika_tsyganova63)
Певица Вика Цыганова раскритиковала решение главы Первого канала Константина Эрнста показать фильм «Викинг» с Данилой Козловским в главной роли прямо перед Пасхой и напомнила о недавних «проступках» актёра.
«Прямо перед Пасхой, в Великую субботу, покажут блокбастер «Викинги» с Козловским в главной роли. Это подарок на Пасху всем православным от Эрнста?» — написала Цыганова в своём Telegram-канале.
Она также отметила, что про Козловского всё чаще в СМИ начала появляться информация о том, какой «он молодец»: жертвует деньги на благотворительность и помогает детям из Курской области.
Певица отметила, что после скандальных высказываний теперь модно отдавать пару миллионов на благотворительность. При этом Цыганова задалась вопросом, почему же Козловский выступал на Кипре перед иноагентами, а не на Донбассе перед российскими воинами.
Данила Козловский уже несколько лет не выступает в России и зарабатывает гастрольными турами за рубежом. Его очередное выступление состоялось на Кипре, которое посетила Алла Пугачёва вместе с мужем Максимом Галкиным*.
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* Признан иноагентом в РФ
Элина Позднякова