Приватная беседа с Канье Уэстом в Тбилиси обойдется в 413 тыс. рублей
Российские консьерж‑сервисы запустили продажу VIP‑пакетов на предстоящий концерт Канье Уэста в Тбилиси. Как сообщает издание Mash Money, минимальная цена билета для ценителей люксового отдыха составляет 289 тысяч рублей.
За эту сумму зрители получают комфортные места и премиальный сервис, однако доступ за кулисы в пакет не включен. Тем, кто хочет оказаться за сценой, придется существенно увеличить бюджет: стоимость такого уровня доступа почти вдвое превышает базовую цену. Максимальный же ценник на VIP‑билет достигает 578 тысяч рублей. В эту сумму уже входит полный набор привилегий — от персонального обслуживания и гарантированного присутствия имени в списках гостей до неограниченного доступа ко всем зонам мероприятия, в том числе к закулисью. Кроме того, обладатели самых дорогих билетов могут рассчитывать на короткую беседу с самим артистом.
Сама «встреча со звездой» организована довольно лаконично. Гостей с VIP‑билетами приглашают в отдельную комнату, куда спустя некоторое время приводят Канье Уэста. На общение выделяется всего 15 минут: за это время поклонники успевают поздороваться с кумиром, обменяться несколькими фразами и выразить свои эмоции. После короткого диалога музыкант прощается и покидает помещение, завершая формальную встречу с фанатами.
Читайте также: