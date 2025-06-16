На Украине директора отеля оштрафуют за выступление Верки Сердючки

16 июня 2025, 14:44

Директора отеля в Киеве оштрафуют из-за концерта Верки Сердючки

Андрей Данилко (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Полиция Украины привлекла к административной ответственности директора отеля, где выступал певец Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки. Как сообщают «Украинские новости», штраф владельцу утверждён за исполнение Данилко песен на русском языке.