На Украине директора отеля оштрафуют за выступление Верки Сердючки
Полиция Украины привлекла к административной ответственности директора отеля, где выступал певец Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки. Как сообщают «Украинские новости», штраф владельцу утверждён за исполнение Данилко песен на русском языке.
Выступление украинского артиста прошло 13 июня в одном из отелей Киева. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень обратился в правоохранительные органы из-за русскоязычных песен, исполняемых Данилко.
Следует отметить, что на Украине действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому граждане страны обязаны применять украинский язык во всех сферах жизни.
В результате данного инцидента было принято решение о привлечении руководства заведения к ответственности. Директору отеля грозит штраф в размере до 425 гривен (чуть более 10 долларов).
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