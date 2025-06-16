«Хожу в маске»: Сергей Соседов скрывается от фанатов в метро

16 июня 2025, 13:50

Сергей Соседов в маске скрывается от фанатов в метро

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что поклонники узнают его не по лицу, а по голосу и жестам. Об этом он рассказал в шоу «Антонимы» на YouTube.





По его словам, он ездит в метро в маске, чтобы меньше сталкиваться с фанатами.





«Хотя один раз женщина узнала меня… по жестам рук, я-то был в маске. То есть узнают по спине, по голосу, по рукам. Вот что! Даже не по лицу…» — поделился Соседов.