«Хожу в маске»: Сергей Соседов скрывается от фанатов в метро
Сергей Соседов в маске скрывается от фанатов в метро
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что поклонники узнают его не по лицу, а по голосу и жестам. Об этом он рассказал в шоу «Антонимы» на YouTube.
По его словам, он ездит в метро в маске, чтобы меньше сталкиваться с фанатами.
«Хотя один раз женщина узнала меня… по жестам рук, я-то был в маске. То есть узнают по спине, по голосу, по рукам. Вот что! Даже не по лицу…» — поделился Соседов.
Стоит отметить, что при существующих неудобствах знаменитость не желает пересаживаться на личный транспорт.
Ранее Сергей Соседов рассказал, почему SHAMANа не любят в звездных кругах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».