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На Украине собираются конфисковать имущество певицы Таисии Повалий

06 сентября 2024, 19:51
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Министерство юстиции Украины инициировало процедуру конфискации имущества певицы Таисии Повалий. Иск о применении соответствующих санкций к артистке ведомство уже направило в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).


Речь идёт о конфискации у певицы авторских прав на музыку и слова восьми песен, одного объекта недвижимости (дома и семи земельных участков) и двух транспортных средств (автомобилей), сообщает телеграм-канал «Политика Страны». О каких именно музыкальных композициях идёт речь, не уточняется.

В феврале 2024 года Генеральная прокуратура Украины сообщила, что Повалий заочно предъявлен ряд обвинений. Они касаются статей, связанных с поддержкой России. В частности, певице ставилось в вину то, что она принимала участие в концерте в Луганске в годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

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