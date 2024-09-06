На Украине собираются конфисковать имущество певицы Таисии Повалий

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Министерство юстиции Украины инициировало процедуру конфискации имущества певицы Таисии Повалий. Иск о применении соответствующих санкций к артистке ведомство уже направило в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).