Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Народная артистка Украины, певица Таисия Повалий одобрила проведение специальной военной операции (СВО) Россией. Свою позицию она высказала в YouTube-шоу «СКАЖИНЕМОЛЧИ».
Повалий назвала СВО «спасением для таких, как она». Певица заявила, что «затаилась» и ждала перемен на Украине с 2014 года.
Она назвала все предвыборные обещания Зеленского обманом населения, ведь он заявлял, что намерен положить конец боевым действиям в ЛНР и ДНР.
До государственного переворота в Киеве в 2014 году Повалий была избрана народным депутатом и даже была советником президента Украины Виктора Януковича. После проведения Майдана она посетила вместе с депутатской группой «За мир и стабильность» Госдуму России. В ответ на это украинские политики назвали ее действия предательством, а вандалы уничтожили звезду в «Аллее звезд» в Киеве, посвященную артистке.
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«Живя в Киеве, я понимала, что нас просто уничтожают, и с каждым днем все хуже и хуже становится вокруг», — отметила артистка.
Она назвала все предвыборные обещания Зеленского обманом населения, ведь он заявлял, что намерен положить конец боевым действиям в ЛНР и ДНР.
До государственного переворота в Киеве в 2014 году Повалий была избрана народным депутатом и даже была советником президента Украины Виктора Януковича. После проведения Майдана она посетила вместе с депутатской группой «За мир и стабильность» Госдуму России. В ответ на это украинские политики назвали ее действия предательством, а вандалы уничтожили звезду в «Аллее звезд» в Киеве, посвященную артистке.
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Олег Дикий