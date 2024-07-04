Народная артистка Украины поддержала СВО

В зоне СВО уничтожен португальский наемник, участвовавший в военных действиях на стороне ВСУ, Рико Чавес. При жизни он неоднократно заявлял о своем желании расправляться с русскими, после чего вовсе опубликовал видеозапись, на которой позировал с телом бойца ВС РФ. О том, что еще известно об убийце из Португалии расскажет редакция «Радио 1».