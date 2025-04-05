«На всех уровнях отсоединились!»: бывшая Никиты Ефремова о расставании с ним

Мария Ивакова (Фото: Instagram*/maria_ivakova)
Телеведущая Мария Ивакова призналась в соцсетях, что рассталась с актером Никитой Ефремовым, испытав «радость» и «облегчение». Пара разошлась в 2021 году, но юзеры надеются, что знаменитости воссоединятся.
«У всех отношений есть срок годности. На всех уровнях отсоединились! С облегчением и радостью», — заметила Ивакова.Девушка добавила, что настал момент, когда они стали слишком разными. Одного из пользователей Ивакова в шутку назвала «детективом», когда тот спросил, почему экс-возлюбленные не подписаны друг на друга. Роман Иваковой и Ефремова начался в 2019 году, отношения молодые люди подтвердили на свадьбе телеведущей Регины Тодоренко с певцом Владом Топаловым.
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