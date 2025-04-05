Блогер Гусейн Гасанов опубликовал фото с Павлом Дуровым из спортзала в Дубае

Гусейн Гасанов (Фото: Instagram*/gusein.gasanov)
Блогер Гусейн Гасанов опубликовал в соцсетях совместный снимок с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым.
Знаменитости находятся в одном из спортзалов Дубая. О том, что Павел Дуров направился из Франции в Эмираты стало известно в середине марта. Как писало издание Agence France-Presse, суд разрешил бизнесмену покинуть Францию.
Фото:Instagram*/gusein.gasanov
Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже в августе прошлого года. Тогда он вернулся из Баку. Коммерсанта обвинили в отмывании денег и в размещении запрещенного контента в Telegram. По информации некоторых СМИ, Дурова задержали за отказ сотрудничать с силовиками. В результате политика Telegram была изменена. При обоснованных запросах данные пользователей могут выдаваться властям.
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*Запрещен в РФ
Фото:Instagram*/gusein.gasanov
Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже в августе прошлого года. Тогда он вернулся из Баку. Коммерсанта обвинили в отмывании денег и в размещении запрещенного контента в Telegram. По информации некоторых СМИ, Дурова задержали за отказ сотрудничать с силовиками. В результате политика Telegram была изменена. При обоснованных запросах данные пользователей могут выдаваться властям.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов