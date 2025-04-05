«Мы сами выбираем — бороться или сдаться»: Стас Пьеха высказался о смерти Паши Техника

Стас Пьеха (фото: Instagram* @wolfieha)
44-летний Стас Пьеха прокомментировал трагедию, произошедшую с 40-летним Пашей Техником. Внук Эдиты Пьехи дал понять, что как никто понимает рэпера.
«Жаль, но мы сами выбираем — бороться или сдаться...», — написал Стас в соцсетях.
Певец напомнил, что уже более десяти лет у него есть клиника, в которой помогают избавиться от наркотической зависимости.
«Мы вылечили тысячи. Выживут лишь те, кто ходит выздоравливать как на работу. И да, мне всех жаль, но мы тут бессильны!» — добавил артист.
Напомним, из-за наркотической зависимости у Стаса Пьехи произошел инфаркт в 34 года.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова