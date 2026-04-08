«Выглядеть инкогнито»: Алсу показала причёску, которая сделала её неузнаваемой

Певица Алсу заявила, что после новой укладки её перестали узнавать знакомые

Алсу Абрамова (Фото: Telegram @alsouofficial)

Певица Алсу (полное имя — Алсу Абрамова) в личном блоге сообщила, что после смены имиджа её перестали узнавать.





42-летняя исполнительница захотела обновлений и отказалась от длинных волос, сделав стильное каре. Однако артистка не остановилась на этом: она создала новую женственную укладку с мелкими локонами.



Алсу сфотографировалась в автомобиле, показав пышную копну вьющихся волос. Певица подвела глаза яркими стрелками и дополнила образ любимыми серьгами-хулахупами.

«В новом образе вчера не признал меня давно знакомый человек. Я поздоровалась первая, он посмотрел мне прямо в глаза, тихо и неудобно сказал «здрасьте» и прошёл мимо. Возьму на заметку, как выглядеть инкогнито», — написала заслуженная артистка России.