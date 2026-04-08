«Это очень важно»: Мария Погребняк прошла чек-ап, узнав о болезни Лерчек
Мария Погребняк призналась, что болезнь Валерии Чекалиной мотивировала её заняться своим здоровьем.
Как сообщает издание Super, такую историю звезда рассказала на музыкальной премии «Жара». Знаменитость сообщила, что позаботилась и о маме.
«Я прошла полное медобследование как раз после болезни Лерчек... Я занялась здоровьем и также взяла маме абонемент — можно сказать, приобрела годовой на полное обследование всего организма. Это очень важно — заботиться и о себе, и о своих родных и близких», — поделилась Погребняк.Мария добавила: по результатам обследования у неё всё хорошо, но нужно «чуть-чуть подлечить щитовидку».
Ранее Мария Погребняк высказалась о состоянии Лерчек и реакции её детей.