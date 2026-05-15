«Надеюсь, что я смогу сдержать себя»: Между Хилькевич и Дибровой вспыхнул конфликт

15 мая 2026, 15:25

Между блогерами Анной Хилькевич и Полиной Дибровой вспыхнул конфликт из-за шоу

Анна Хилькевич (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

На премьере второго сезона шоу «Ставка на любовь» разгорелся нешуточный скандал. Поводом для напряжения стал поступок Полины Дибровой, которая публично поставила миллион рублей на проигрыш актрисы Анны Хилькевич и её мужа. Об этом пишет телеграм-канал «Звездач».





Хилькевич также призналась, что не поняла, с кем именно Диброва заключила пари и на чьи деньги рассчитывает в случае выигрыша. Анна не оставила выпад без ответа и обратилась к оппонентке напрямую.





«Я надеюсь, что я смогу сдержать себя и вести себя профессионально. Буквально пару дней назад ты со мной на премьере любезно обнималась, а теперь записываешь такие видео, где называешь меня чуть ли не лузером открыто. «Приятно», надеюсь, увидеться с тобой в ближайшее время», — цитирует ее СМИ.