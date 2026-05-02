«Уйти в декрет невозможно»: Анна Хилькевич рассказала о жизни с тремя детьми и бизнесом

Анна Хилькевич призналась, почему ни разу не была в декрете
Анна Хилькевич

Актриса Анна Хилькевич откровенно рассказала о том, как ей удаётся совмещать материнство и работу. По словам звезды, несмотря на рождение троих дочерей, она фактически ни разу не уходила в полноценный декрет. Об этом сообщает «Lady Mail».



Хилькевич объяснила это тем, что работает на себя и не привязана к классическому трудоустройству. После появления детей у неё были лишь короткие паузы, но назвать их полноценным декретным отпуском она не может.

Главная причина — высокая занятость. Помимо съёмок, актриса развивает собственные бизнес-проекты, которые требуют постоянного внимания и вовлечённости. Поэтому полностью «выпасть» из рабочего процесса для неё просто невозможно.

При этом Анна подчёркивает, что семья остаётся для неё главным приоритетом, несмотря на плотный график и активную профессиональную деятельность.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

