«50 оттенков»: Анна Хилькевич пожалела о замене абдоминопластики на микроиглы

Анна Хилькевич показала, как аппарат с микроиглами убирал складки на её животе

Анна Хилькевич (Фото: Telegram @khilkevich_anna)

Актриса Анна Хилькевич нашла альтернативу пластической операции для устранения складок на животе. 39-летняя артистка в личном блоге показала процедуру и призналась, что испытала сильную боль.





Звезда сериала «Универ» ранее жаловалась на жировые отложения после беременности и хотела сделать абдоминопластику, но выбрала другой метод.



В клинике Хилькевич заполнила анкету и пошутила, что чувствует себя динозавром, указывая дату рождения из прошлого века. Затем она легла на кушетку с обнажённым животом, пока специалист обрабатывал её кожу аппаратом с микроиглами.

«Перед началом меня подробно проконсультировали и честно предупредили: будет больно. И знаете, было очень больно. На видео буквально «50 оттенков эмоций» от происходящего», — заявила Анна.