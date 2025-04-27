«Надеюсь не умереть завтра»: Хакамада составила завещание и нашла опекуна для особенной дочери

Ирина Хакамада (фото: Telegram @chillosophy)
Ирина Хакамада сообщила, что уже составила завещание и решила, с кем с случае её смерти останется дочь, страдающая синдромом Дауна.
70-летняя общественный деятель отметила, что приняла такое решение не из-за страха смерти, а исключительно из практических соображений. К тому же, она подчеркнула, что увлеклась походами в горы.
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«Я написала завещание и оно лежит уже давно, потому что пойду на Кайлаш – это известная святая гора. Буддисты её обходит три дня, но надо выжить все эти дни в условиях очень маленького количества кислорода. Чем выше, тем меньше кислорода. Ну, мало ли чего там случится. Я страхуюсь, но я об этом не думаю. Я этого не боюсь, это чисто административный шаг. Подстраховка», – объяснила Хакамада с интервью Валерии Гай Германике.28-летняя дочь знаменитости Мария Сиротинская, несмотря на особенности, приспособлена к самостоятельной жизни. Девушка работает, играет в театре, занимается спортом и мечтает о семье. Однако ей всё равно необходим опекун. Хакамада приняла решение, что после её смерти о дочери позаботится её старший брат.
«Опекуном будет сын. У него трое детей, они уже подрастут. Я надеюсь всё-таки не умереть в ближайшее завтра», – отметила журналист.Читайте также:
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Анастасия Чинкова