Ирина Хакамада рассказала о долге покойного мужа в 2,5 млн евро и наследстве его внебрачной дочери

Ирина Хакамада (фото: Telegram @chillosophy)
Ирина Хакамада рассказала о трудностях, с которыми столкнулась после смерти четвёртого мужа Владимира Сиротинского, а также о его внебрачной дочери.
Четвёртого супруга Хакамады не стало 3,5 года назад. После его смерти общественный деятель столкнулась с серьёзными проблемами – муж оставил после себя многомиллионные долги. Вскоре она ещё и узнала о существовании его внебрачной дочери.
При этом известно, что при жизни Сиротинский был убеждён, что выиграл, вложившись в недвижимость. Ирина уговаривала его продать недвижимость, но супруг не соглашался. Он мог пойти на это, но только в том случае, если ему предложат круглую сумму.
К слову, сумма долгов, которые Сиротинский оставил после себя, составила 2,5 миллиона евро.
Хакамада также вспомнила, как супруг говорил ей, что она станет богачкой в случае его смерти.
Сейчас журналистка наслаждается жизнью и с теплом вспоминает о своих четырёх браках. Она отметила, что всегда выходила замуж только по любви, ей не был важен финансовый статус мужчины.
Читайте также:
Трагедия с дочерью и обвинения в меркантильности: зачем молодая Юлия Высоцкая вышла замуж за 58-летнего Андрея Кончаловского
«Дети – маме, алименты – папе»: Владислав Бакальчук и Татьяна Ким официально развелись
Изменил жене с Верой Сотниковой и работал дворником: с чего началась карьера Владислава Ветрова
«Мне хватало денег содержать мужа, а ещё мне хватило профессионализма – сын тоже помог – продать его недвижимость под Монако с потерей в миллион. Продать такую недвижимость даже с гектаром земли, где нет ничего, всё старое – просто невозможно. С большим трудом мы нашли итальянскую компанию, которая купила этот гектар земли. Но полученных денег мне хватило ровно, чтобы закрыть все долги. Я не рассчитывала на эти деньги, поэтому наследства ни у кого нет, в том числе и у внебрачной дочери мужа. Зато я теперь без долгов – радостная и довольная», – поделилась Хакамада в интервью Вадиму Бухкалову.
При этом известно, что при жизни Сиротинский был убеждён, что выиграл, вложившись в недвижимость. Ирина уговаривала его продать недвижимость, но супруг не соглашался. Он мог пойти на это, но только в том случае, если ему предложат круглую сумму.
К слову, сумма долгов, которые Сиротинский оставил после себя, составила 2,5 миллиона евро.
Хакамада также вспомнила, как супруг говорил ей, что она станет богачкой в случае его смерти.
Сейчас журналистка наслаждается жизнью и с теплом вспоминает о своих четырёх браках. Она отметила, что всегда выходила замуж только по любви, ей не был важен финансовый статус мужчины.
Читайте также:
Трагедия с дочерью и обвинения в меркантильности: зачем молодая Юлия Высоцкая вышла замуж за 58-летнего Андрея Кончаловского
«Дети – маме, алименты – папе»: Владислав Бакальчук и Татьяна Ким официально развелись
Изменил жене с Верой Сотниковой и работал дворником: с чего началась карьера Владислава Ветрова
Анастасия Чинкова