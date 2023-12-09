Фото: РИА Новости/ Сергей Пятаков
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина упала в обморок на съемках телепередачи на телеканале «Звезда». Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Уточняется, что Бабкиной вызвали скорую. Медикам удалось привести Надежду Георгиевну в чувства. Сообщается, что госпитализация артистки не понадобилась.
Ранее сообщалось, что певец и композитор Леонид Агутин перенес срочную операцию после того, как врачи обнаружили «блуждающий тромб». По словам музыканта, операция прошла успешно. Он также отметил, что ему пообещали недолгое пребывание в больнице.
Напомним, в начале апреля 2020 года Бабкина попала в больницу с 80% поражением легких, и ее ввели в искусственную кому.
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Ранее сообщалось, что певец и композитор Леонид Агутин перенес срочную операцию после того, как врачи обнаружили «блуждающий тромб». По словам музыканта, операция прошла успешно. Он также отметил, что ему пообещали недолгое пребывание в больнице.
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Екатерина Коршунова