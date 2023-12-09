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Надежда Бабкина упала в обморок на съемках

Mash: Надежда Бабкина упала в обморок на съемках
09 декабря 2023, 18:27
Фото: РИА Новости/ Сергей Пятаков

Фото: РИА Новости/ Сергей Пятаков

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина упала в обморок на съемках телепередачи на телеканале «Звезда». Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Уточняется, что Бабкиной вызвали скорую. Медикам удалось привести Надежду Георгиевну в чувства. Сообщается, что госпитализация артистки не понадобилась.

Ранее сообщалось, что певец и композитор Леонид Агутин перенес срочную операцию после того, как врачи обнаружили «блуждающий тромб». По словам музыканта, операция прошла успешно. Он также отметил, что ему пообещали недолгое пребывание в больнице.


Напомним, в начале апреля 2020 года Бабкина попала в больницу с 80% поражением легких, и ее ввели в искусственную кому.

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#композитор
#артист
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Mash: Стал известен райдер певицы Веры Брежневой
09 декабря 2023, 17:13

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Украинствующая певица Вера Брежнева вполне себе готова спеть для россиян на новогодних корпоративах и частных вечеринках. Кроме финансовых запросов, удивляет то, как экс-солистка группы «ВИА Гра» стремится избежать малейшей огласки.
Понятно, что соотечественники-украинцы не похвалят её, если узнают, что за хорошие деньги она готова петь для «москалей». Брежнева ранее высказывалась против спецоперации, а также заявляла, что отныне будет петь только на украинском языке. Очевидно, что певица, настоящая фамилия которой Галушка, а после первого замужества она некоторое время была известна как Киперман, под хруст купюр легко сменит приоритеты.

Из занимательного в райдере то, что из аэропорта в отель артистку должен везти черный  Mercedes S-класса с Wi-Fi, причем с наглухо тонированными стёклами. Следует перед приездом к месту ночлега заскочить в автосервис, чтобы механики полностью убрали свет в салоне автомобиля. Это делается для того, чтобы не попасть на камеры фанатов. Во время концертов и вечеринок, само собой, абсолютно запрещено фотографировать и снимать видео. Бывшая Галушка очень опасается, что после выступления перед россиянами может попасть на остренький зубок кому-нибудь из соотечественников.

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#свет
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Агутину провели срочную операцию по удалению тромба
09 декабря 2023, 16:01

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певец и композитор Леонид Агутин перенес срочную операцию после того, как врачи обнаружили «блуждающий тромб». Об этом Агутин сообщил в своем телеграм-канале.
По словам музыканта, ​операция прошла успешно. Он также отметил, что ему ​пообещали недолгое пребывание в больнице.

Напомним, вчера, 8 декабря, стало известно, что Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве. 55-летний Агутин пожаловался на сильные боли в ноге. При осмотре медики выяснили, что у мужчины тромбоз глубоких вен. Теперь ему предстоит длительное лечение и восстановление.

Из-за недуга концерты в Сочи и Дубае могут быть отменены. Также под вопросом и проведение новогодних корпоративов.

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#операция
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#певец
#музыкант
#концерт
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Старшая дочь Миллы Йовович станцевала под хит Кати Лель
09 декабря 2023, 00:13

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Известная, несмотря на юный возраст, американская модель и певица Эвер Андерсон записала на камеру и отправила в TikTok свой зажигательный танец под песню Кати Лель «Мой мармеладный», которая была хитом ещё в 2004 году. Совсем недавно эта композиция словно обрела новую жизнь.
Достаточно сказать, что знаменитые «джага-джага» слушают сейчас миллионы пользователей, знакомых с глобальной версией плейлиста Viral 50 в стриминговом сервисе Spotify. В очень приближенном переводе с английского это название можно перевести как «ТОП-50 вирусных трендов», передает сетевое издание peopletalk.ru. Танцевала 16-летняя девушка красиво, но поклонников больше удивило то, что Эвер подпевала Кате Лель по-русски.


                                                                           Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Всё выглядит достаточно объяснимым для тех, кто знает маму юной американской звёздочки. Это знаменитая Милла Йовович, бывшая муза великого французского режиссёра Люка Бессона, имеющая русские корни. Да что там: мама Милицы, как ее назвали при рождении, — это русская актриса Галина Логинова.

Сейчас звезда «Пятого элемента» и «Жанны д'Арк» замужем за известным американским режиссером Полом Андерсоном, снявшего в частности популярную франшизу «Обитель зла». Конечно, с Миллой в главной роли. Стоит отметить, что они встречались семь (!) лет, перед тем, как решили пожениться. А также немаловажно то, что дети в семье Миллы и Пола (кроме Эвер, они воспитывают также восьмилетнюю Дэшилл и трёхлетнюю Ошин) неплохо говорят по-русски, что старшая и подтвердила в мини-клипе на тему песни российской исполнительницы.


                                                                                     Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Никакого осуждения в сторону Миллы Йовович, Андерсона или их дочери не последовало. Наверное причина в том, что американская актриса Йовович, национальность которой вызывает вопросы, но местом рождения, несомненно, является Украина, с самого начала СВО говорила и вела себя абсолютно честно. Она сказала, что ей больно за свою родину. Не раз упоминала, что помнит войну и страдания людей в бывшей Югославии, откуда родом её отец. Говорила, что не доверяет лидерам, которые не могут принести мир, не глядя при этом в сторону российского президента. Искренность мамы, вероятно, отчасти сказалась на количестве одобрительных комментариев поклонников в адрес дочери, несмотря на русский язык, который того и гляди скоро запретят англо-саксы в своих странах. Кто прав,  а кто — нет, кроме Кати Лель, которая сама в этом призналась, как всегда, покажет время.
#дети
#украина
#русский язык
#отец
#актриса
#мама
#национальность
#сво
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У лидера группы «Руки Вверх!» Жукова родился пятый ребенок
07 декабря 2023, 19:09

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

В семье лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова случилось прибавление: артист стал отцом в пятый раз.
У певца и его жены Регины Бурд родился сын. Сергей Жуков опубликовал фото из перинатального центра, на котором видно наклейку «у меня родился сын». 

«Счастье пришло ко мне в пятый раз!» —поделился радостью 47-летний Сергей Жуков. 
Имя новорожденного пока неизвестно. В семье растут сыновья Энджел, Мирон и дочь Ника. От первого брака с Еленой Добындо у Сергея Жукова есть дочь Александра.

Ранее актриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон стала мамой второй раз. Об этом она рассказала в своих социальных сетях. Хилтон опубликовала фотографию детской одежды розового цвета, на которой написано имя дочери 42-летней Хилтон — Лондон.

«Спасибо за мою малышку», — подписала фотографию Пэрис.
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#дети
#шоу-бизнес
#певец
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Вдова Градского Марина обвинила старших детей артиста в осквернении его памяти
07 декабря 2023, 18:12

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Вдова Александра Градского Марина Градская (Коташенко) заявила, что старшие дети артиста порочат память о нём.
«На федеральном канале продолжают выходить передачи с участием старших детей моего супруга Градского Александра Борисовича. Главные герои, а ныне звезды телешоу Даниил и Мария Градские, во главе с их матерью Ольгой Фартышевой, бесстыдно порочат имя моего супруга, его репутацию, беспощадно оскверняя память о нём», — отметила в беседе с NEWS.ru Градская.

Она отметила, что в этих условиях она вынуждена вставать на защиту себя и своих несовершеннолетних детей.

Ранее сообщалось, что певица Ротару заплатила солидную сумму за выезд своего внука с Украины.

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#певица
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#звёзды
#герои
#шоу
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Экс-резидент Comedy Club Незлобин пожаловался на жизнь в Лос-Анджелесе
Экс-резидент Comedy Club Незлобин раскритиковал Лос-Анджелес
07 декабря 2023, 15:41

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский комик, бывший резидент шоу Comedy Club на ТНТ Александр Незлобин жалуется, что в последнее время Лос-Анджелес изменился в худшую сторону, отметив, что там нет вкусной колбасы.
По его словам, люди в этом городе часто обманывают друг друга.

«Хочешь — сходи купи травы, посиди на улице, хочешь — живи в палатке», - так Незлобин охарактеризовал обычную жизнь в Лос-Анджелесе.

Также он добавил, что там нет вкусной колбасы. Однако он заметил, что в Чикаго можно недорого купить дом, а люди там умеют качественно вести бизнес.
 
Напомним, бывший резидент «Камеди Клаб» Александр Незлобин рванул в Америку весной 2022 года, решив сделать заокеанскую карьеру на русофобских темах. В октябре текущего года стало известно, что теперь он пару раз за год (!) смешит публику в маленьких американских клубах, где после аренды зала у него остается примерно три тысячи рублей. По собственным словам стендапера, в России комики его уровня начинали разговор с организаторами концертов от тысячи рублей за выступление. В остальное время Александр работает таксистом в Uber.

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#дом
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#певица
#люди
#сво
#артист
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Составлен список артистов, которые надеются вернуться в Россию
News.ru назвал артистов, которые надеются вернуться в Россию
07 декабря 2023, 14:57

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Составлен список знаменитостей, которые хотели бы вернуться в Россию. С начала проведения специальной военной операции на Украине многие звезды уехали из РФ. Кто-то раскритиковал спецоперацию, а кто-то решил не комментировать свой отъезд.
«News.ru» пишут, что многие хотят вернуться. Так, в данный список попал актёр театра и кино Александр Филиппенко, известный по своей роли в фильме «Мастер и Маргарита».  Вто могу артист уехал в Вильнюс. Сначала его отъезд связывали с прохождением лечение, но дочь артиста призналась, что отец покинул Россию по политическим соображениям

В Россию также может вернуться Чулпан Хаматова. Недавно артистку выгнали из латвийского ресторана за то, что она говорила на русском языке. 

Третьим в списке на возвращение оказался актёр Семён Трескунов, игравший в сериале «Ивановы-Ивановы». За ним следуют телеведущая Татьяна Лазарева*, рэпер Алишер Моргенштерн* и блогер Даня Милохин.

В одном из интервью телеведущая Татьяна Лазарева* заявила, что не хочет продавать квартиру в Москве и отказываться от гражданства России. Сейчас Лазарева проживает в Испании, но при первой возможности хочет вернуться.

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Певицу Ханну высмеяли за «патриотическое желание рожать в Дубае»
Певица Ханна сказала, что она патриотка, поэтому рожала в Дубае
06 декабря 2023, 17:55

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Ханна сказала, что она патриотка и будет рожать в Дубае вместо США.
Об этом она сказала во время интервью на Youtube-канал «Алена, блин!».

Второго ребёнка Ханна отказалась рожать в больнице США. По её словам, она руководствовалась патриотизмом и решила рожать в Дубае.

«Я патриот, второго ребенка в Америке я точно рожать не буду. Поехали в Дубай», —сказала Ханна мужу. 
Супруг Ханны-продюсер Павел Курьянов, с которым они встретилась в 2010 году в Турции. Там гендиректор лейбла Black Star отдыхал, а певица принимала участие в конкурсе Miss Kemer International. 

Пара сыграла свадьбу в 2015 году, а 3 сентября 2018 года у них родилась дочь Адриана. 9 февраля 2023 года супруги стали родителями во второй раз и назвали дочь Камиллой. 

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#шоу-бизнес
#дети
#роды
#сша
#певица
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Лобода «переобулась» и вновь запела на русском языке
Певица Лобода, отказавшаяся петь на русском, анонсировала новый трек «Метелица»
06 декабря 2023, 13:07

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Светлана Лобода, ранее отказавшаяся петь на русском языке, выложила в соцсетях фрагмент новой песни «Метелица».
После начала спецоперации на Украине Лобода раскритиковала её проведение и покинула Россию. Она отправляла гуманитарную помощь на Украину, выступала в европейских государствах и проживала в Латвии. Также она отказалась писать новые песни на русском языке, а те, что уже были, перевела на украинский. 

Однако опубликованный пост со словами «За окном метелица, и тебе не верится, что у нас не клеится» явно говорит о том, что Лобода изменила свою позицию. 

В комментариях под постом набрались сотни негативных посланий. Певицу обвинили в том, что она «переобулась», якобы хочет попасть на Песню Года. Но кто-то заявил, что на русском её песни действительно звучат лучше. 

Напомним, что в апреле прошлого года Лободе запретили въезжать в Россию в ближайшие 50 лет. 

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#шоу-бизнес
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#певица
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