«Надо жить здесь и сейчас»: Сергей Лазарев почтил память брата
Сергей Лазарев поделился в соцсетях личными переживаниями в годовщину смерти старшего брата.
Артист отметил, что прошло уже 11 лет с момента его утраты, и этот день остаётся для него особенно тяжёлым.
По словам Лазарева, такие потери всегда происходят внезапно и заставляют переосмыслить отношение к жизни. Он признался, что, находясь на кладбище, задумался о том, как часто люди откладывают важные вещи «на потом» и боятся жить так, как действительно хотят.
Ситуацию для артиста осложняет и то, что практически сразу после этой даты следует ещё одна трагическая годовщина — смерть его отца. Близкие Сергея ушли из жизни с разницей всего в два года и один день.
Певец призвал ценить настоящее и не откладывать жизнь, напомнив, что важно радоваться моменту и жить «здесь и сейчас».
