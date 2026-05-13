«Нам больно это читать»: Яна Кошкина эмоционально отреагировала на критику семьи
Яна Кошкина публично отреагировала на волну критики, обрушившуюся на её мать Марго после неоднозначных высказываний в адрес дочерей. В личном блоге телеведущая призналась, что ей и её сестре тяжело наблюдать за происходящим.
По словам Кошкиной, ситуация стала для семьи болезненной, поскольку в адрес их матери начали массово поступать оскорбления и негативные комментарии. Артистка попросила пользователей остановить поток хейта и проявить больше уважения.
Яна Кошкина отметила, что сама Марго отказалась публично комментировать скандал, однако она и её сестра Рената намерены позже дать подписчикам более подробную обратную связь и объяснить свою позицию.
Телеведущая также подчеркнула, что, несмотря на любые разногласия или спорные высказывания, для них с сестрой Марго прежде всего остаётся мамой, поэтому читать подобные комментарии особенно тяжело.
