«Нам пророчат расставание»: Оксана Самойлова возмущена разбором её отношений с Джиганом

Джиган и Оксана Самойлова с детьми (фото: Telegram @geegunchill)
Оксана Самойлова пожаловалась на обратную сторону популярности. 37-летняя блогер заявила, что все, кому не лень, позволяют себе вмешиваться в её отношения с мужем, рэпером Джиганом.
Оксана и Джиган вместе уже 17 лет. Пара воспитывает четверых детей и сейчас задумывается о рождении пятого. Участница шоу «Выжить в Дубае» призналась, что у публичности есть свои минусы. А, напомним, пара блогера и рэпера является одной из самых обсуждаемых.
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«Каждый пытается хайпануть и выехать на наших с Денисом отношениях», – пожаловалась в личном блоге Самойлова.Избранница исполнителя отметила, что ежедневно видит в соцсетях ролики с разбором их пары.
«Все, кому не лень, уже хайпанули на этой теме. Кто-то пророчит нам расставание, кто-то пишет, что у нас полный капец в отношениях, кто-то пророчит нам ещё пять детей», – отметила звезда.Самойлова добавила, что семья и отношения – это большая работа. Даже у них с Джиганом, несмотря на почти 20 лет совместной жизни, возникают конфликтные ситуации. Но важно уметь находить компромиссы и уступать друг другу.
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Анастасия Чинкова