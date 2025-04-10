Джиган и Оксана Самойлова планируют пятого ребенка

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Телеграм @sammyfam)
Блогер Оксана Самойлова заявила, что они с рэпером Джиганом (Денисом Устименко) планируют завести пятого ребенка. Об этом блогер заявила Телеграм-каналу «Звездач» на Pre-Party RU TV.
Самойлова уточнила, что они с мужем хотят девочку. Оксана допускает возможность воспользоваться услугами суррогатной матери, однако вероятнее всего будет рожать сама.
Джиган, который вышел в свет вместе с супругой, решил отмолчаться, но заверил, что готов больше работать.
Ранее Оксана Самойлова появилась в откровенном образе на дне рождения блогера Юлии Годуновой. 36-летняя блогер и предпринимательница вышла в свет в полупрозрачном корсете на широких бретелях и с вырезом.
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«Если у тебя физически есть возможность сделать это самостоятельно, то, конечно, самостоятельно. Для кого-то некомфортно, возможно, это рассказывать, для кого-то это слишком личное, каждый сам делает свой выбор», — призналась блогер.
Джиган, который вышел в свет вместе с супругой, решил отмолчаться, но заверил, что готов больше работать.
Ранее Оксана Самойлова появилась в откровенном образе на дне рождения блогера Юлии Годуновой. 36-летняя блогер и предпринимательница вышла в свет в полупрозрачном корсете на широких бретелях и с вырезом.
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Ольга Енгалычева