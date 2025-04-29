«Какой красавчик!»: Джиган удивил Самойлову на ее 37-летие

Денис Устименко и Оксана Самойлова (Фото: Telegram/@sammyfam)
Джиган (Денис Устименко) удивил свою супругу Оксану Самойлову на ее 37-летие, которое она встретила пару дней назад. Видно, исполнитель смог заинтриговать свою возлюбленную.
«Это твой подарочек. Посмотришь его?» — спросил музыкант, протягивая ключи.Самойлова тут же отозвалась и пошла одеваться. Выйдя на улицу, виновница торжества восхитилась увиденным.
«Какой красавчик! Он размером как машина!» — сказала блогер-модель.
Сетевая знаменитость немедленно села за руль новенького квадроцикла, чтобы прокатить супруга «с ветерком». Самойлова подчеркнула, что Устименко угодил ей. По ее словам, «это то, что нужно».
«Никто в этом мире не знает меня лучше, чем Джиган!» — заключила именинница.Читайте также:
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