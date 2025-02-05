SHAMAN ответил на вопрос об отношениях с Екатериной Мизулиной

SHAMAN и Екатерина Мизулина (фото: соцсети)
Певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) дал большое интервью газете «Комсомольская правда», в котором высказался о романе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, а также рассказал про свои кожаные штаны.
Исполнитель признался, что делает из своего персонажа некий сериал, чтобы за ним было интересно наблюдать, а также стратегически продумывает все следующие шаги.
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«Честно говоря, не понимаю, почему все прицепились к моим кожаным штанам? Все люди на этой планете – и мужчины, и женщины – от рождения и до смерти носят кожаные штаны. Только они телесного цвета, в максимальную обтяжку, а у меня они чёрные», – поделился Дронов.Журналист задал волнующий многих вопрос о том, что же на самом деле связывает SHAMAN'а и Мизулину, которых всё чаще стали видеть вместе.
«Нас объединяет любовь к России. А обо всём остальном узнаете 9 марта. На моей программе «Ты моя», – отметил певец.Читайте также:
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Анастасия Чинкова