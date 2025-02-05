«По-женски понимаю Катюху»: Айза подтвердила роман SHAMAN'а с Екатериной Мизулиной

SHAMAN и Екатерина Мизулина (фото: соцсети)
Певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) на днях подогрел слухи о романе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Они вдвоём пришли на мероприятие и в присутствии свидетелей изобразили поцелуй. Перед этим они станцевали медленный танец, в ходе которого исполнитель не сводил влюблённого взгляда с Екатерины.
Пара не давала официальных комментариев по поводу своих отношений. А в беседе с журналистами уверяли, что близко общаются, но не более.
Однако бывшая возлюбленная рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай утверждает обратное. В соцсетях она заявила, что давно знает об ношениях SHAMAN'а и Мизулиной.
Читайте также:
Он уже выбирал кольцо: беременная дочь олигарха бросила SHAMAN'а. Связана ли с этим Мизулина?
Мизулина поцеловалась с SHAMAN на концерте в московской школе
Экстрасенс предсказала будущее отношений SHAMAN'а с Мизулиной
Однако бывшая возлюбленная рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай утверждает обратное. В соцсетях она заявила, что давно знает об ношениях SHAMAN'а и Мизулиной.
«Ну наконец-то! По-женски понимаю Катюху! Очень она хотела, чтобы об их романе знали все. Я знала уже давно», – написала девушка.Однако издание Life опубликовало мнение эксперта по мимике и жестам Ильм Анищенко. Он утверждает, что Дронов не испытывает никаких чувств к Мизулиной, а исключительно играет на публику. А она, в свою очередь, чувствует к нему что-то большее, но её избранник пренебрегает этим.
Читайте также:
Он уже выбирал кольцо: беременная дочь олигарха бросила SHAMAN'а. Связана ли с этим Мизулина?
Мизулина поцеловалась с SHAMAN на концерте в московской школе
Экстрасенс предсказала будущее отношений SHAMAN'а с Мизулиной
Анастасия Чинкова