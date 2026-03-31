«Нашли бы друг друга в любой вселенной»: Аксёнова показала редкие фото с супругом
Любовь Аксёнова поделилась в соцсетях редкими семейными кадрами с супругом Павлом в честь его дня рождения, который он отметил 30 марта. Актриса сопроводила публикацию трогательным посланием.
По словам Аксёновой, на протяжении многих лет она восхищается внутренними качествами мужа — его добротой, умом и талантом. Она также отметила, что близкие ценят Павла за способность находить выход даже из самых сложных ситуаций.
Актриса призналась, что рядом с супругом её жизнь стала более осмысленной и гармоничной. При этом она добавила, что не сомневается: их встреча была предопределена, и, как ей кажется, они смогли бы найти друг друга при любых обстоятельствах.
Стоит отметить, что Любовь Аксёнова редко делится подробностями личной жизни, поэтому такие публикации особенно тепло воспринимаются её поклонниками.
Читайте также: