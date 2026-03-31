Певец Jony временно прекращает выступления: врачи запретили петь и разговаривать
Jony отменил все свои частные концерты до середины апреля из‑за серьёзных проблем со здоровьем. Об этом сообщает Mash.
Врачи строго запретили певцу не только пение, но и обычные разговоры, чтобы снизить риск постоянной потери голоса. Обострение воспаления голосовых связок произошло во время концерта в Минске 27 марта. В перерывах между номерами артисту стало плохо: для облегчения состояния ему сделали пять инъекций адреналина. Несмотря на трудности, певец смог довести концерт до конца, однако после выступления его состояние резко ухудшилось.
Сейчас Jony проходит комплексное лечение под наблюдением медиков. Ему назначены гормональная и противовоспалительная терапия для снятия отёка, ингаляции и процедуры для увлажнения лёгких. Кроме того, врачи рекомендовали строго соблюдать режим сна и полностью исключить любые нагрузки на голосовые связки в течение трёх недель, чтобы избежать долговременных последствий.
Певец выразил сожаление о переносе концертов, подчеркнув, что здоровье и восстановление сейчас являются приоритетом.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России