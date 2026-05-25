Звезда «Пацанок» лишилась 148 тысяч рублей на рынке «Садовод»
На столичном рынке «Садовод» неизвестные похитили из кошелька участницы пятого сезона реалити-шоу «Пацанки» Костьи Купер (настоящее имя — Виктория Беляева) почти 150 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Беляева приехала в торговый комплекс, чтобы закупить футболки для собственного бренда. Она сняла наличные и отправилась за покупками, тратя деньги в одном магазине за другим. В какой-то момент девушка убрала кошелёк с деньгами в пакет с другими приобретёнными вещами.
Впоследствии она заметила, что бумажник открыт, а внутри отсутствуют 148 тысяч рублей. По словам Виктории, продавцы и сотрудники рынка отказались предоставить записи с камер наблюдения, а очевидцы внезапно «ничего не видели».
Ранее Ксения Алфёрова столкнулась с крахом идеального брака с Егором Бероевым. Подробности рассказываем в материале «Радио 1».
Читайте также: