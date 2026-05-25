«Добивает последние капли здоровья»: солистка «Моя Мишель» пожаловалась на своего питомца

25 мая 2026, 12:08

Татьяна Ткачук призналась, что щенок отнимает у неё всё время

Татьяна Ткачук (Фото: Instagram* / @mymichelle.band)

Солистка «Моя Мишель» Татьяна Ткачук рассказала, что её питомец полностью изменил привычный ритм жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам артистки, щенок требует столько же внимания, сколько маленький ребёнок.





«Она меня добивает, последние капли моего здоровья… Но это большое счастье! Правду говорят, что щенок — маленький ребёнок. У меня нет ни свободной минуты. Из-за этого я перестала писать песни. Всё своё время провожу с ней. Просто моргаешь, даже не отворачиваешься, а она уже что-то съела», — поделилась певица на премии RU TV.