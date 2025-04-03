Насилие со стороны мужа, похищение дочери и новая любовь: Удивительные факты из жизни Ольги Тумайкиной

В начале 2024 года Ольга Тумайкина, звезда сериала «Повышая градус», появилась на билбордах в крупных российских городах. Несмотря на недавние трудности в личной жизни, включая насилие со стороны мужа и похищение дочери, актриса продолжает успешно совмещать комические и драматические роли.