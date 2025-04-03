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Насилие со стороны мужа, похищение дочери и новая любовь: Удивительные факты из жизни Ольги Тумайкиной

Ольга Тумайкина (Фото: ВКонтакте @tumaykina)

Ольга Тумайкина (Фото: ВКонтакте @tumaykina)

В начале 2024 года Ольга Тумайкина, звезда сериала «Повышая градус», появилась на билбордах в крупных российских городах. Несмотря на недавние трудности в личной жизни, включая насилие со стороны мужа и похищение дочери, актриса продолжает успешно совмещать комические и драматические роли.
Она построила успешную карьеру в театре и кино благодаря собственным усилиям. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы

Ольга Тумайкина родилась 3 апреля 1972 года в Красноярске. В её семье не было людей, связанных с искусством: отец, Василий Кириллович, работал в уголовном розыске, а мама, Татьяна Кирилловна, занималась торговлей и впоследствии стала директором магазина. Когда Ольге исполнилось шесть лет, её родители развелись, и вскоре мать вышла замуж за топ-менеджера завода «Сибэлектросталь».

Первые шаги к искусству

С раннего возраста Ольга проявляла интерес к чтению, что оказало значительное влияние на её дальнейшую судьбу. Она не только любила приключенческие истории, но и сама начала писать сказки. Вскоре она впервые посетила театр и загорелась мечтой стать актрисой.

Фото: iStock/Giancarlo Restuccia

Семейные ожидания

Родители Ольги долго обсуждали её будущее, надеясь, что она выберет карьеру в бизнесе или торговле. Однако в конечном итоге они уступили её желаниям и позволили ей самостоятельно определиться с выбором профессии. Ольга шутит, что ещё в школе начала проявлять актёрские способности: она могла заменить учителя на уроках литературы благодаря своему глубокому знанию классических произведений.

Образование и карьера

В 18 лет Ольга столкнулась с трудным выбором учебного заведения в Москве. Пробы в Школе-студии МХАТ не увенчались успехом — её не принял Олег Табаков. Однако в театральной школе «Щука» её талант был оценён, она была принята в мастерскую Аллы Казанской.

Успех на сцене и экране

Ольга Тумайкина успешно совмещает амплуа комической и драматической актрисы, построив блестящую карьеру как в театре, так и в кино. Её достижения стали возможны благодаря упорству и самоотверженности.

Ольга Тумайкина (Фото: ВКонтакте @tumaykina)

Театр и кино

В 1995 году она присоединилась к труппе Театра им. Вахтангова и дебютировала в спектакле «Принцесса Турандот», получив положительные отзывы от критиков и коллег. Вскоре Тумайкина стала ведущей актрисой театра, исполняя главные роли в таких постановках, как «Чайка» и «За двумя зайцами».

Она также работала с известным литовским режиссёром Римасом Туминасом, но репетиции его спектакля «Троил и Крессида» пришлось прервать из-за её беременности. В 2000-2010-х годах Ольга активно сочетала работу в театре и кино, получив номинацию на премию «Звезда театрала» за роль герцогини Йоркской в «Ричарде III».

В 2020 году она сыграла в спектакле «Суд над Лицедеем», а в 2021-м — в трагикомедии «Лёгкое поведение» с Жанной Эппле.

До 2000-х годов Ольга Тумайкина сосредоточилась на театральной карьере и не снималась в кино. Её дебют состоялся в эпизодической роли в фильме «Новый год в ноябре».

Личная жизнь

Во время учебы в театральном институте Ольга Тумайкина встретила свою первую любовь – актера Андрея Бондаря. Их бурный роман привел к совместному проживанию, пара шла рука об руку к успеху. Мама Ольги поддерживала молодых материально, помогая обеспечивать комфортную жизнь.

Однако, когда карьера Тумайкиной начала стремительно развиваться, её муж начал испытывать недовольство. Пытаясь найти себя в другом деле, он ушел в бизнес, где также столкнулся с неудачами. Это привело к тому, что Андрей начал проявлять агрессию и часто применял насилие против жены. Даже рождение дочери Полины в 1996 году не смогло изменить ситуацию.

В 1998 году муж Ольги разорился. Желание уйти от тирана привело к тому, что он похитил дочь и запрещал Ольге видеться с ребенком, перевозя девочку из одного места в другое. Судебное разбирательство завершилось решением оставить дочь с отцом, поскольку Тумайкина не могла доказать факт насилия, так как не обращалась за медицинской помощью после избиений.

Ольга Тумайкина (Фото: ВКонтакте @tumaykina)

Ольга продолжила борьбу за право встречаться с дочерью и в конце концов добилась своего. Со временем между бывшими супругами установились более мирные отношения благодаря усилиям их ребенка.

Полина, достигнув совершеннолетия, решила пойти по стопам матери и поступила в тот самый институт, где училась Ольга. Сейчас она, как и мать, активно работает в театре и кино.

В 2008 году Ольга стала матерью второй раз, родив дочь Марусю. Однако имя отца девочки осталось неизвестным. Беременность оказалась сложной, актриса долгое время находилась на сохранении.

Новая любовь

Ольга Тумайкина впервые встретила своего нового возлюбленного Алексея в 2008 году, когда была беременна. Алексей, работавший в автосервисе, сразу обратил внимание на актрису и предложил помощь. В течение двух лет он ухаживал за ней, пока в начале 2010-х годов Тумайкина наконец согласилась начать отношения. С тех пор пара живет в гражданском браке.

Актриса поделилась своими впечатлениями от знакомства с Алексеем, отметив, что на нее воздействуют два типа мужчин: те, кто атакуют мгновенно, и те, кто ведут длительную осаду. В случае с Алексеем сработал второй вариант, и постепенно её сопротивление начало ослабевать.

Ольга сейчас

В 2020 году Ольга Тумайкина подала заявление в полицию на свою домработницу, которая обворовывала её на протяжении года, унеся около 800 тыс. рублей. Пропажа была обнаружена, когда домработница неожиданно сообщила о своём возвращении на Украину и заблокировала актрису.

В 2023 году Тумайкина представила новое скетч-шоу «Истории большой страны», а в 2024 году сыграла роль провинциального сотрудника ликёро-водочного завода в сериале «Повышая градус». В марте она также появилась в фильме «Онегин» в роли Скотининой.

Весной актриса приняла участие в проекте «О героях былых времен», где рассказывала о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Несмотря на слухи о её замужестве, Тумайкина опровергла информацию о своей личной жизни.

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#статьи
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«У неё ёще будут дети»: Прохор Шаляпин ответил на вопрос об отце новорождённой дочери вдовы Армена Джигарханяна
Прохор Шаляпин заявил, что не знает отца дочери Виталины Цымбалюк-Романовской
03 апреля 2025, 17:16

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Прохор Шаляпин является близким другом Виталины Цымбалюк-Романовской, которая недавно стала мамой. О положении певицы знал очень узкий круг её знакомых, в который входил и певец.
Шаляпин прокомментировал рождение дочери у вдовы Армена Джигарханяна и отметил, что не обладает информацией о том, кто отец ребёнка.

«Желаю ей и ребенку крепкого здоровья, очень за неё рад и думаю, что, может, у неё ещё будут дети», – отметил исполнитель в беседе с Woman.ru.
Артист отметил, что «Бог услышал молитвы» Виталины, которая давно хотела стать мамой. После появления ребёнка пианистка вновь обретёт смысл жизни. Особенно важно это потому, что она потеряла обоих родителей, которые обожали и любили её.

Прохор добавил, что он не знаком с отцом ребёнка и не следит за личной жизнью Цымбалюк-Романовской.

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Тайно родившая дочь бывшая жена Армена Джигарханяна призналась, что о её секрете знал Прохор Шаляпин
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#роды
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Жена Эрнста показала, как изменилась за шесть дней пребывания в санатории
03 апреля 2025, 17:15

Софья Эрнст (Фото: Instagram*, @sofyapavlovna)

Супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста актриса Софья Эрнст продемонстрировала в личном блоге, как изменилась за шесть дней пребывания в санатории.
По словам артистки, за столь небольшой срок ей удалось восстановить силы.
« <…> Сняла себя в первый день и шестой. Ну это магия какая-то! Вот она я! Посвежела, восстановила силы, угомонилась наконец, ну и похудела немножко. Мне хорошо, спокойно, я готова снова в бой», — рассказала актриса.
Софья Эрнст (Фото: Instagram*, @sofyapavlovna)

Софья и Константин Эрнст поженились в 2017 году. У них трое детей: старшая дочь Эрика, младшая и сын Лев. Супруги редко показывают своих детей в социальных сетях.

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#супруги
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«Больно падать»: Косметический бренд блогера Лерчек принёс убыток на 98 миллионов рублей
Косметическая фирма блогера Лерчек по итогам 2024 года стала убыточной
03 апреля 2025, 17:12

Валерия Чекалина/Лерчек (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Косметический бренд блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, по итогам финансовой отчётности за 2024 год стал убыточным. Потери компании составили 98 миллионов рублей.
Соответствующую информацию опубликовал телеграм-канал «Светский хроник». Пост содержит динамику доходов и расходов фирмы Лерчек, где наглядно, в виде графика отображено, что она демонстрирует явно «отрицательный рост». Для тех, кто ленится смотреть и сравнивать, приведён и напечатанный текст.

Для сравнения: в 2021 году, в «жирные» времена, по выражению авторов канала, бренд приносил Чекалиной около 2,9 миллиарда рублей. А за прошлый год выручка составила 558 миллионов. Легко подсчитать, что выручка упала почти в шесть раз, а прибыль превратилась в убыток под сотню миллионов.

«Вот что бывает, когда бизнес пытается выплыть сам, без раскрученных инфоцыганских приемов вроде «колеса фортуны» и круглосуточных прогревов», — делают вывод журналисты.

​Крах империи — так они озаглавили свой пост.

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Жигалова опубликовала доказательства неподобающего поведения Азизы на шоу «Суперстар!»
03 апреля 2025, 16:54

Певица Азиза (Фото: Телеграм, @aziza_official)

Журналист и блогер Алёна Жигалова представила в своём телеграм-канале доказательства того, как певица Азиза неуважительно относилась к членам жюри шоу «Суперстар!» и персоналу.
По словам Жигаловой, артистка пыталась оправдать своё поведение: утверждала, что она одинокий человек и хотела поделиться своими переживаниями. Однако, судя по голосовым сообщениям Азизы, в них содержатся только угрозы.
«Я не сплю, и вы *** не спите!» — опубликовала слова Азизы Алёна Жигалова в своём телеграм-канале «Алёна, Блин!».
По словам блогера, за кулисами шоу проходили практику студенты журфака. Они тоже получали голосовые сообщения от Азизы, которые быстро разошлись по чатам.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева, находящаяся в составе жюри шоу «Суперстар!», обвинила Азизу (певица участвовала в проекте — прим. ред.) в том, что она вела себя неподобающим образом. Так, певица могла ночью позвонить или отправить сообщения, в которых отчитывала членов жюри за низкую оценку. Такое поведение Кудрявцевой не понравилось, и она поставила исполнительнице самый низкий бал, лишив её тем самым победы.

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Юлия Барановская опубликовала видео с Андреем Аршавиным в день рождения дочери
03 апреля 2025, 16:50

Юлия Барановская (Фото: Instagram*/baranovskaya_tv)

Телеведущая Юлия Барановская опубликовала видео с Андреем Аршавиным в день рождения дочери.
3 апреля 2008 года не только появилась на свет Яна, дочь телеведущей и футболиста, но и произошел значимый момент в карьере Аршавина — он забил гол на Кубке УЕФА, став мировой звездой.

«Да здравствует Юля Аршавина! Сначала родила сына, а теперь и дочь. А Андрей подарил гол», — отметил комментатор, вспоминая тот памятный матч.


Кроме Яны, у Барановской и Аршавина есть общие сыновья: 19-летний Артём и 12-летний Арсений. После их скандального развода экс-супруги долгое время конфликтовали по поводу алиментов на содержание детей.
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