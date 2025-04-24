Маргарита Симоньян тяжело переживает состояние мужа Тиграна Кеосаяна

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram-канал @margaritasimonyan)
Маргарита Симоньян испытывает глубокую тревогу из-за состояния своего супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна, который после острого инфаркта миокарда впал в кому. Врачи продолжают борьбу за его жизнь, однако значительных улучшений пока не наблюдается. Об этом информирует «StarHit».
Симоньян проводит много времени в больнице, общаясь с мужем и надеясь на его выздоровление. Она делится, что первые дни после трагедии были особенно трудными.
Однако необходимость заботиться о детях заставила ее вернуться домой. Маргарита признается, что психологически ей очень тяжело.
Она старается поддерживать семью в это непростое время, надеясь на лучшее для всех.
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«Я жила в больнице и не ела ничего целую неделю. Молилась, чтобы это миновало нашу семью», — рассказала она.
Однако необходимость заботиться о детях заставила ее вернуться домой. Маргарита признается, что психологически ей очень тяжело.
«Дети спрашивают, когда все вернется на круги своя. Мы были очень счастливы, и я не думала, что такое возможно», — пояснила Симоньян.
Она старается поддерживать семью в это непростое время, надеясь на лучшее для всех.
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