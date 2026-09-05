«Наступает момент»: Экс-солистка «Ленинграда» продает особняк за 30 млн рублей

05 сентября 2026, 00:34

Певица Алиса Вокс продает недвижимость в Ленобласти за 30 миллионов

Алиса Вокс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Экс-солистка группировки «Ленинград» Алиса Вокс выставила на продажу свой двухэтажный дом в пригороде Санкт-Петербурга. Об этом она рассказала подписчикам в соцсетях.





Площадь особняка составляет 108 квадратных метров, до центра города на машине — менее 40 минут. Внутри обустроены каминный зал, просторная кухня-гостиная, две гардеробные, кабинет и детская.



Отдельно отмечается балкон с панорамным видом. Интерьер выдержан в светлых тонах, контрастом служат тёмно-серая плитка в ванной и полы в отдельных комнатах. Стоимость объекта вместе с мебелью — 30 миллионов рублей.





«Я продаю любимый дом и очень хочу, чтобы для кого-то он стал тем самым домом мечты. Да, я решила с ним расстаться. Мы были вместе не один год, было много всего. Иногда наступает момент, когда ты просто понимаешь, что пора двигаться дальше», — прокомментировала своё решение певица.