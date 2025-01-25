«Возле него не было женщин с низкой социальной ответственностью»: Алиса Вокс развенчала главный миф о Сергее Шнурове

Сергей Шнуров (фото: соцсети)
Российская певица Алиса Вокс развенчала главный миф о Сергее Шнурове, заявив, что он примерный семьянин.
В прошлом году фронтмен рок-группы «Ленинград» развёлся в четвёртый раз. Его брак с Ольгой Абрамовой, которая младше на 18 лет, распался, несмотря на рождение двух детей.
До этого женой Шнурова была Матильда (Елена Мозговая), брак с которой продлился восемь лет.
Вокс наблюдала, как развивались отношения Сергея и Елены, когда она была солисткой «Ленинграда». Артистка рассказала, что у неё не было близких отношений с музыкантом, однако она утверждает, что на работе и дома – это словно два разных человека.
По словам Алисы, несмотря на образ, которого раньше придерживался Шнуров, он был заботливым мужем.
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До этого женой Шнурова была Матильда (Елена Мозговая), брак с которой продлился восемь лет.
Вокс наблюдала, как развивались отношения Сергея и Елены, когда она была солисткой «Ленинграда». Артистка рассказала, что у неё не было близких отношений с музыкантом, однако она утверждает, что на работе и дома – это словно два разных человека.
По словам Алисы, несмотря на образ, которого раньше придерживался Шнуров, он был заботливым мужем.
«То, что я видела с Матильдой, было ня-ня-ня-ми-ми-ми. Непонятно, кто за кем бегал. Принято думать, что Шнуров — это рок-н-ролл, за ним бабы бегают. Но, то, что я видела, было немножечко наоборот», – поделилась Алиса.Также певица убеждена, что Шнуров никогда не вёл загульный образ жизни и рядом с ним ни разу не было замечено женщин с низкой социальной ответственностью и фанаток.
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Анастасия Чинкова