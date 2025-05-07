«Чудо»: экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс успешно борется с редким заболеванием крови

Алиса Вокс (Фото: Instagram*, @alisavox)
Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс рассказала о положительной динамике в лечении редкого заболевания крови. Этой новостью певица поделилась в личном блоге: она опубликовала скриншот результатов анализов.
«Господь сотворил для меня огромное чудо!!! Больше девяти лет я ждала этого дня!!!» — написала Алиса.Напомним, что впервые о болезни артистка рассказала летом прошлого года. Она сообщила, что страдает от системного аутоиммунного заболевания крови. По ее словам, болезнь неизлечима. Алисе приходится ежегодно проходить химиотерапию.
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Анастасия Чубина