Настя Ивлеева не познакомила отца с мужем, а Анна Чиповская тайно развелась: 8 звезд, которые хранят свою личную жизнь в секрете

Настя Ивлеева и Филипп Бегак (Фото: Инстаграм* @_agentgirl_)
Не все звезды любят показывать свою личную жизнь публике. Некоторым удается и свадьбу сыграть без лишнего внимания, и развестись, не раздувая скандалы. А еще по-тихому обзавестись наследниками. Кто из знаменитостей предпочитает держать личное в секрете — в материале «Радио 1».
Мирослава Карпович не афиширует личную жизньЗвезда «Папиных дочек» уже несколько раз становилась участницей скандалов. Мирославу подозревали в романе с актером Павлом Прилучным, но артистка никогда не подтверждала эти догадки.
Мирослава Карпович (Фото: Инстаграм* @m1r0slava_karpovich)
«Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Это СМИ писали. Мира — замечательный человек, она потрясающая девчонка. Я ее знаю очень давно, она мне очень помогла в свое время. На тот момент мы были нужны друг другу. Но мы никогда не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили разбомбить», — признавался Прилучный в интервью.
Карпович вообще предпочитает не говорить о личном и не спешит связывать себя узами брака. Мирослава подчеркивала, что прежде чем выйти замуж, она должна быть полностью уверена в человеке.
В начале 2023-го года актриса уточняла, что провела новогодние праздники с возлюбленным, который не является артистом.
Элайджа Вуд тайно женилсяЗвезда трилогии «Властелин колец» всегда был очень закрытым человеком, но недавно выяснилось, что он тайно заключил брак со своей возлюбленной — продюсером Метте-Мари Конгсвед. Свадьба состоялась в конце декабря в Швеции, в кругу 80 близких друзей и родственников. Это первый брак для «Фродо», который никогда раньше не афишировал свою личную жизнь.
Элайджа и Метте-Мари впервые встретились в 2017 году на съемочной площадке. Спустя год они подтвердили свои отношения. Летом 2019-го на безымянном пальце Конгсвед заметили помолвочное кольцо.
Элайджа Вуд (Фото: кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца»)
Вуд в своих интервью уверял, что успешная карьера для него не главное. Он отмечал, что мечтает стать мужем и отцом.
«В конце концов, я хочу жениться и завести детей. У меня много друзей, у которых есть семьи, и я с нетерпением жду, когда же и я окажусь в их рядах. Но это такая штука, к которой нужно заранее подготовиться», — делился актер.
В январе 2020 года у возлюбленных родился сын Эван, а в феврале 2022-го — дочь. Элайджа признавался, что появление малышей в доме заставило его пересмотреть привычный образ жизни. Ему приходилось вставать в 5.30-6.30 утра.
«У нас 3-летний Эван и 14-месячная дочь, и она будит нас так рано. Я люблю вставать рано, мне нравится начало дня», — объяснил артист.
Анна Чиповская (Фото: Инстаграм* @chi_pa)
Анна Чиповская без шума вышла замуж и развеласьИсполнительница роли Елизаветы Воронцовой в фильме «Пророк. История Александра Пушкина» Анна Чиповская и звезда сериала «Психологини» Дмитрий Ендальцев поженились в обстановке полной секретности, но их союз просуществовал лишь один год. В новогодние праздники выяснилось, что актеры расстались. Девушка быстро очистила свою ленту в соцсетях от снимков с бывшим супругом. Ни один из них так и не дал официальных комментариев о расставании.
В январе 2025 Чиповской стали приписывать роман с актером театра «Сатирикон» Никитой Григорьевым. Артистов увидели вместе на новогодней вечеринке. А накануне они вместе пришли на день рождения Юлии Хлыниной.
Свадьба Насти Ивлеевой10 декабря блогер Настя Ивлеева выложила короткий пост об изменениях в своей личной жизни, но в подробности вдаваться не стала.
«Вышла замуж», — написала она.
Ивлеева выбрала для торжества город Мурманск. Именно там она вышла замуж за Филиппа Бегака, который, кстати, является внучатым племянником Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. Для Филиппа этот брак союз уже третьим. Саму церемонию удалось провести без лишнего шума.
Настя Ивлеева и Филипп Бегак (Фото: Телеграм @ivleeva360)
Мать Бегака Дарья Семенова объяснила, что не знала о его отношениях с Настей. Помимо прочего, она решила, что брак с блогером стал для ее сына вторым, а не третьим.
«Я ему сказала: «Филипп, ты будешь женат три раза». Как старая ведьма говорю. Один брак был. Вот этот, по-моему, второй. Значит, будет и третий. Зачем ему рассказывать мне про отношения с другими девушками? Он же не старый сплетник. Я не отношусь к тем мамам, которые называют сына «сыночкой» и просят рассказывать обо всех похождениях. Я считаю, это его личная жизнь. Если он что-то захотел бы мне сказать, он бы сказал», — поделилась мать Бегака в беседе с Super.
Для отца Ивлеевой Вячеслава новость о ее браке тоже стала неожиданностью. Он объявил, что даже не знаком с избранником дочери.
Марина Федункив и Стефано Маджи (Фото: Инстаграм* @marina_phedunkiv)
Марина Федункив держала беременность в секрете53-летняя исполнительница роли мамы Коляна в телесериале «Реальные пацаны» Марина Федункив вдруг сообщила, что стала мамой. До этого момента о ее положении долго ходили лишь слухи — Марина тщательно скрывала свою беременность. И, в отличие от многих других знаменитостей, не делилась в личном блоге или интервью своими переживаниями по этому поводу.
Федункив планирует совмещать материнство с карьерой. К слову, после родов артистка и ее муж Стефано Маджи все еще скрывают малыша и не показывают лицо.
«Бесконечное счастье. Все в мире, кроме этого маленького чуда, мне стало не важно. И теперь все в нашей жизни вращается вокруг него. Внешне он абсолютно папин сын. Да и по характеру, уже можно сказать, тоже», — поделилась ощущениями от первой встречи с малышом Федункив.
Дарья Мельникова и Роман Набатов (Фото: Инстаграм* @melnikovadsh)
Дарья Мельникова вышла замуж и родила третьего ребенкаЗвезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова устроила настоящий сюрприз для фанатов, объявив сразу две новости: она заключила брак с Романом Набатовым и родила третьего ребенка. Выяснилось, что актриса заранее не афишировала беременность, и когда наконец рассказала об этом в соцсетях, подписчики были в восторге.
Тогда она выложила забавное видео и оформила его как поздравление-сюрприз для Набатова, которому 15 июня исполнилось 34 года. Мельникова назвала Романа супругом, а в конце видео актриса снялась с новорожденным малышом на руках в квартире.
«Сколько насчитали сюрпризов?», — шутливо поинтересовалась Мельникова у фанатов.
Эмма Крокдал и Дольф Лундгрен (Фото: Инстаграм* @dolphlundgren)
Дольф Лундгрен в тайне женился на молодой избранницеАктер из фильма «Неудержимые» Дольф Лундгрен женился на 24-летней Эмме Крокдал. К слову, свадьба прошла настолько тайно, что о ней никто не знал, пока не появились снимки артиста с обручальным кольцом. Потом сам Дольф подтвердил новость, подчеркнув, что ему не нужны были громкие церемонии — он просто счастлив быть рядом с возлюбленной.
Алина Ланина скрывает семьюАктриса из сериала «СашаТаня» тщательно скрывает свою личную жизнь. Недавно стало известно, что она стала мамой во второй раз, но кто является отцом — неизвестно. Алина даже не делится намеками. Журналисты полагают, что ее муж — человек, далекий от шоу-бизнеса, скорее всего, крупный бизнесмен.
Несколько лет назад супруги едва не подали на развод, но в итоге смогли решить проблемы.
«Как преодолеваем трудности? У него есть свое жилье. И когда совсем становится все грустно и плохо, и нам лучше вместе не сосуществовать, иначе станет еще хуже, я его отправляю в квартиру пожить», — признавалась Алина.
Алина Ланина (Фото: Инстаграм* @alilanina)
В 2022 году актриса столкнулась не только со сложностями в браке, но и лишилась дома мечты. Ланиной пришлось продать недвижимость вскоре после рождения второго ребенка. Однако ей удалось урегулировать все спорные моменты, а недавно она купила новое жилье.
«Почему дом купила именно я? Ну, во-первых, это была моя блажь, вообще, в целом, иметь дом. Муж выбирал дом вместе со мной как мужчина. Я-то просто красиво — некрасиво. Технически он подкованный, рукастый и в целом понимающий во всех мужских вопросах, что важно при выборе дома. Но это были мои накопления, моя мечта и моя задача обеспечить себя в первую очередь жильем», — делилась артистка.
Еще выяснилось, что Алина растит детей без бабушек и дедушек. Отец актрисы редко общается с дочерью, а мама переехала в Австралию.
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