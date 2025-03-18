«Это была не я»: дочь Любови Успенской высказалась о конфликте с матерью и участии в скандальном шоу

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина (фото: ВКонтакте @pacha_tati_real)
Дочь Любови Успенской зачитала стихотворение о громком скандале со звёздной мамой и осудила зрителей, которые смотрели телешоу, где она поливала грязью звезду российской эстрады.
«Это была не я», – заявила Плаксина.Напомним, что в 2020 году Татьяна Плаксина стала участницей шоу «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ, где обвинила Любовь Успенскую с истязаниях. Девушка заявила, что мать держала её под замком, постоянно оскорбляла и унижала её, осыпала угрозами и даже пыталась задушить.
Однако уже на следующий день после выхода шоу в эфир Татьяна заявила, что руководство телеканала оказало на неё сильное моральное давление, поэтому она начала говорить такие вещи, которые на самом деле были неправдой. Любовь Успенская, в свою очередь, подчеркнула, что её дочь силой удерживали, отобрали у неё телефон, ввели в заблуждение и заставили опорочить честь знаменитой матери.
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Анастасия Чинкова