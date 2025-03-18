«Это была не я»: дочь Любови Успенской высказалась о конфликте с матерью и участии в скандальном шоу

Бывший знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* оставил в России огромную квартиру стоимостью 45 миллионов рублей. Формально ему принадлежит лишь половина недвижимости, однако вместе с женой-миллиардершей он пошёл на хитрость, пишет Telegram-канал SHOT.