Целовал Мию Бойко в плечо и изменял жене с Екатериной Мизулиной? Вся правда о личной жизни певца SHAMAN

SHAMAN/ Ярослав Дронов (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)
В Год семьи певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил о разводе со второй супругой Еленой. Однако он быстро нашел новую любовь в лице главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Недавно на концерте SHAMANа пара заявила, что состоит в отношениях. При этом ранее свою личную жизнь исполнитель хита «Я русский» старался не афишировать. Встречаться артист предпочитал с женщинами постарше.
Первый брак был с педагогомСвою первую супругу SHAMAN повстречал в пятнадцатилетнем возрасте. Они познакомились в музыкальной школе Новомосковска, где работала девушка. Марина Рощупкина была на шесть лет старше Ярослава, так что в отношения они вступили лишь спустя два года, когда Дронов приблизился к совершеннолетию.
«Мне всегда хотелось серьёзных отношений. Никогда не искал «погулять»», — делился артист.
В 2012 году, когда SHAMANу исполнился 21 год, пара заключила брак. В том же году Ярослав переехал в столицу и стал студентом факультета эстрадного пения Российской академии музыки имени Гнесиных.
Через год после свадьбы у молодых влюбленных появилась дочь, которую назвали Варварой. Несколько лет семья жила на два дома — Дронов всеми силами старался закрепиться в Москве, Марина с малышкой оставались в Новомосковске. Когда певец занял в шоу «Голос» второе место в 2014 году, он перевез жену и дочь к себе. Но та будто была уже не рада такому повороту событий и при любой удобной возможности хотела уехать обратно.
«Это все продолжалось около года. В итоге Марина в Новомосковске проводила два — три месяца, а в Москву приезжала на семь — десять дней», — вспоминал Ярослав.
Марина Рощупкина (Фото: Инстаграм* @marina_roshupkina)
В 2016 году Дронов и Рощупкина расстались. Судачили, что причиной развода стала супружеская неверность Марины — из-за частого отсутствия любимого у Марины появились чувства к другому мужчине — новомосковскому музыканту Олегу Паламарчуку. Официального подтверждения этим отношениям не было, но, когда в 2017 году Паламарчук скончался, Рощупкина поделилась несколькими трогательными публикациями в соцсетях, которые лишь подтверждали догадки пользователей Сети — их связывали нежные чувства.
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Общению экс-супруга с дочерью Рощупкина не препятствует — певец интересуется жизнью Варвары, старается навещать девочку и поддерживать ее музыкальный талант. На ее восьмой день рождения SHAMAN подарил ей цифровое фортепиано. Варвара учится в обычной общеобразовательной школе, где все знают, кто ее папа. Ярослав подчеркивал, что дочь хоть и немного стесняется его всеобъемлющей славы, но гордится отцом.
«Я — папа-праздник. Появляюсь с подарками, хорошим настроением, оставляю после себя прекрасное впечатление», — рассказывал Дронов.
Марина все еще живет с Варварой в Новомосковске, продолжает трудиться в музыкальной школе и преподает эстрадный вокал. На сайте учебного заведения можно увидеть афиши с выступлениями ее учеников — они нередко занимают призовые места на конкурсах, а в комментариях родители хвалят Рощупкину как педагога. Марина и сама выступает с народными песнями в составе ансамбля «Виноград».
После развода с Ярославом Рощупкина снова заключила брак. Она вышла замуж за своего коллегу по музыкальной школе, но сейчас на ее личной страничке в Сети нет информации о семейном положении.
Елена Мартынова (Фото: Инстаграм* @e.a.martynova)
Второй брак был с топ-менеджеромПосле первого развода SHAMAN недолго жил в одиночестве. Спустя год он познакомился с топ-менеджером Еленой Мартыновой. Избранница была на 13 лет старше Дронова, но романтическим отношениям это никак не помешало.
Позднее оба уточняли, что с первого взгляда поняли, что встретили «своего» человека.
«Знакомство с Ярославом перевернуло мою жизнь и мое сознание. С первых минут он поразил меня своим внутренним светом, бескомпромиссной искренностью, глубиной и масштабом личности, а также безошибочным умением отделять зерна от плевел. Я впервые встретила человека, у которого был настолько исключительный божий дар и настолько тяжелый путь и который нес свой крест с таким достоинством и несгибаемой волей. Я сразу поняла, что должна быть рядом, разделить его судьбу», — так говорила о супруге Елена.
Затягивать со свадьбой SHAMAN и в этот раз не собирался — решение пожениться влюбленные приняли уже на второй встрече.
«Я всегда привык слушать сердце. Оно не врет. И в тот момент я понял, что мы должны быть вместе», — откровенничал певец.
В первые годы брака у певца возникли трудности в карьере. После череды шоу и работы в кавер-группе Ярослав захотел заняться сольным творчеством. Он столкнулся с тем, что пробиться в шоу-бизнесе одному весьма сложно. Однако у Дронова все получилось. Правда, вместе с известностью пришли новые проблемы.
SHAMAN/ Ярослав Дронов и Елена Мартынова (Фото: Инстаграм* @e.a.martynova)
Артист сам признавал, что не был лучшим супругом, поскольку постоянно пропадал на гастролях.
«Я отсутствую, потому что постоянные гастроли и переезды. Когда я прихожу домой в эти короткие дни, то просто сплю и ничего не делаю — стараюсь прийти в себя после длительных гастролей», — признавался SHAMAN.
Однако не только это негативно повлияло на брак. Поклонники заметили, что по мере роста популярности рядом с Ярославом начали появляться и новые женщины, с которыми он откровенно флиртовал.
Фанаты обсуждали и совместные фото с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной (которая, к слову, на семь лет старше певца), и странный инцидент на красной дорожке с Мией Бойко — прямо перед камерами Дронов поцеловал исполнительницу в плечо. Подобное вызывающее поведение женатого мужчины шокировало многих.
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Ярослав наслаждался вниманием общественности, а Мартынова все больше уходила в тень, словно становясь лишней. Судачили, что у SHAMANа появилась звездная болезнь и он напрочь забыл о верности.
Любовь супругов угасла так же быстро, как и вспыхнула. Терпеть подобное поведение супруга на публике Елена с ее сильным характером, о котором говорят инсайдеры, не стала.
«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — отметил певец в своих соцсетях, подтвердив слухи о расставании.
Екатерина Мизулина и SHAMAN/ Ярослав Дронов(Фото: Телеграм @shaman_channel)
Отношения с Екатериной Мизулиной9 марта 2025 года со цены перед огромным количеством фанатов Ярослав рассекретил свои новые отношения с Екатериной Мизулиной.
SHAMAN и глава «Лиги безопасного интернета» впервые появились на публике в 2023 году. Слухи о романе Дронова и Мизулиной ходили долгое время, а пара добавляла поводов для обсуждения: влюбленные публиковали совместные фото, записывали кружочки в Телеграм.
В начале февраля 2025 года Екатерина и Ярослав вместе появились на концерте в московской школе № 1409. Во время съемок клипа артист исполнял композицию, а подростки стали кричать: «Горько!» — и, похоже, певец поцеловал Мизулину. Однако в самый ответственный момент прикрыл их лица рукой.
Предполагаемый роман между 33-летним Ярославом и 40-летней Екатериной долго обсуждала пресса, но никто из пары не опровергал и не подтверждал свои отношения.
SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: кадр из клипа «Я останусь с тобой»)
Во время своего выступления в столичном комплексе «Live Арена» SHAMAN вышел на сцену с букетом белых роз и позвал Мизулину. Артист подарил цветы и обнял общественницу.
«Возможно, я сейчас опозорюсь на всю страну. Но я как мужчина должен это сказать. Думаю настало время. Екатерина, все гадали, все в неведении — что же, что же между нами. Официально заявляю при всех — мы пара, мы встречаемся, и мы вместе. Катерина, что ты на это скажешь?», — радостно объявил Дронов.
На это Мизулина ответила «Да...». Певец прокричал: «Она ответила — да!». После этих слов пара поцеловалась. Следом Ярослав исполнил композицию «Ты моя».
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Ольга Енгалычева