Настя Ивлеева опубликовала архивные фото празднования Масленницы

Анастасия (Настя) Ивлеева (Фото: Телеграм @ivleeva360)
Православные христиане с 24 февраля отмечают Масленичную неделю — пожалуй, самый известный славянский народный праздник, который верующие считают своеобразной подготовкой к Великому посту. Известная российская телеведущая, актриса и блогер Настя Ивлеева поделилась архивными фотографиями празднования Масленицы.
«Зиму провожаем — весну встречаем», — подписала она давние снимки, опубликованные телеграм-каналом «ВПШ» в третий день Масленичной недели.
К слову, этот день в славянской традиции называется «Лакомка». Именно в третий день Масленицы зятья по традиции приходили «к тёще на блины», которые та должна была выпекать сама. Остальные дни Сырной седмицы, как называется эта неделя в православии, носят названия «Встреча», «Заигрыш», «Разгуляй», «Тёщины вечёрки», «Золовкины посиделки» и, наконец, «Проводы», когда в воскресенье сжигают чучело Масленицы.
На первой фотографии, представленной Настей, она изображена в образе Снегурочки, в белоснежной шубке и с большой короной в виде снежинки на голове. На втором фото на голове у Ивлеевой венок из зелёных листьев, спускающийся в виде концов шарфа на шею и грудь. Это, видимо, должно означать приближение весны, так как в Масленицу как раз провожают зиму и встречают новое время года.
Любопытно, что ранее этот же телеграм-канал опубликовал видео, на котором Юра Борисов и Марк Эйдельштейн показывали партнёрше по фильму «Анора» Майки Мэдисон, как в России празднуют Масленицу. Они соорудили из каких-то тряпок и палок страшноватое чучело и сжигали его над костром где-то в лесополосе.
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К слову, этот день в славянской традиции называется «Лакомка». Именно в третий день Масленицы зятья по традиции приходили «к тёще на блины», которые та должна была выпекать сама. Остальные дни Сырной седмицы, как называется эта неделя в православии, носят названия «Встреча», «Заигрыш», «Разгуляй», «Тёщины вечёрки», «Золовкины посиделки» и, наконец, «Проводы», когда в воскресенье сжигают чучело Масленицы.
На первой фотографии, представленной Настей, она изображена в образе Снегурочки, в белоснежной шубке и с большой короной в виде снежинки на голове. На втором фото на голове у Ивлеевой венок из зелёных листьев, спускающийся в виде концов шарфа на шею и грудь. Это, видимо, должно означать приближение весны, так как в Масленицу как раз провожают зиму и встречают новое время года.
Любопытно, что ранее этот же телеграм-канал опубликовал видео, на котором Юра Борисов и Марк Эйдельштейн показывали партнёрше по фильму «Анора» Майки Мэдисон, как в России празднуют Масленицу. Они соорудили из каких-то тряпок и палок страшноватое чучело и сжигали его над костром где-то в лесополосе.
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Александр Бойцов