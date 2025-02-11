Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию ВС РФ

Свыше 500 украинских боевиков попали в огневой мешок у населенного пункта Свердликово курского направления. Как пишет Telegram-канал Mash, бойцы ВС РФ окружили противника при контрнаступлении, которое началось в районе речки Локни. Свердликово подконтрольно российским войскам, сейчас там идет зачистка.