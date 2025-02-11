Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию ВС РФ

Анастасия Ивлеева (Фото: Instagram*/_agentgirl_)
Штраф за дискредитацию ВС РФ обжаловала блогер Анастасия Ивлеева, пишет РИА Новости, ссылаясь на судебную пресс-службу.
«Поступила жалоба Анастасии Ивлеевой…» — прокомментировали в суде.Весной прошлого года Ивлееву оштрафовали по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ.
Тогда в рамках судебного разбирательства выяснилось, что блогер опубликовала в соцсетях пост с негативным отношением к спецоперации и таким образом «осуществила дискредитацию».
Вину Ивлеева не признала и на заседании не присутствовала. Сторона защиты просила прекратить дело за истечением срока давности и отсутствия состава преступления.
Ранее сообщалось, что спасло Ивлееву после «голой» вечеринки.
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