Настю Ивлееву и её партнёра обязали выплатить 30 млн рублей после банкротства их общего бизнеса

Настя Ивлеева (фото: Telegram @ivleeva360)
Настю Ивлееву и её бизнес-партнёра обязали выплатить 30 миллионов рублей после банкротства бизнеса .
Актриса столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами после банкротства компании «Капельница групп», созданной для дальнейшего открытия бара. Решением суда с Ивлеевой и её бизнес-партнёра Дмитрия Аникина потребовали выплатить 23,5 миллиона рублей.
Выяснилось, что основанная в 2021 году компания не смогла погасить долг, поэтому теперь ответственность за обязательства перешла на учредителей. Недавно к уже внушительной сумме добавилось ещё по 7,3 миллиона рублей на каждого, в результате чего общих размер долга составил 30 миллионов рублей.
История неудавшегося бизнес-проекта началась с вполне амбициозных планов, но быстро переросла в череду судебных разбирательств. В августе 2023 года компанию признали банкротов, а через несколько месяцев начались первые иски от кредиторов.
Одним из первых в суд обратился экс-управляющий компании Александр Морозов. Он потребовал 15,9 миллионов рублей по невыплаченным займам. Позже присоединилось ООО «Депо», заявившее о долге в 7,1 миллиона рублей за аренду помещения, где должен был расположиться бар. Суд частично удовлетворил иск, но это не избавило Ивлееву и Аникина от долга.
В июне прошлого года блогеру удалось погасить задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 11,3 миллиона рублей. Настя не намерена сдаваться и в этом году.
Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию ВС РФ
Настя Ивлеева рассказала, что ее спасло после «голой» вечеринки
Замужество с родственником Никиты Михалкова придало Анастасии Ивлеевой сил – блогер предстала в новом образе
Выяснилось, что основанная в 2021 году компания не смогла погасить долг, поэтому теперь ответственность за обязательства перешла на учредителей. Недавно к уже внушительной сумме добавилось ещё по 7,3 миллиона рублей на каждого, в результате чего общих размер долга составил 30 миллионов рублей.
История неудавшегося бизнес-проекта началась с вполне амбициозных планов, но быстро переросла в череду судебных разбирательств. В августе 2023 года компанию признали банкротов, а через несколько месяцев начались первые иски от кредиторов.
Одним из первых в суд обратился экс-управляющий компании Александр Морозов. Он потребовал 15,9 миллионов рублей по невыплаченным займам. Позже присоединилось ООО «Депо», заявившее о долге в 7,1 миллиона рублей за аренду помещения, где должен был расположиться бар. Суд частично удовлетворил иск, но это не избавило Ивлееву и Аникина от долга.
В июне прошлого года блогеру удалось погасить задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 11,3 миллиона рублей. Настя не намерена сдаваться и в этом году.
«Я готова дерзать в 2025 году!», – заявила в личном блоге оправившаяся после трудного периода Ивлеева.Читайте также:
Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию ВС РФ
Настя Ивлеева рассказала, что ее спасло после «голой» вечеринки
Замужество с родственником Никиты Михалкова придало Анастасии Ивлеевой сил – блогер предстала в новом образе
Анастасия Чинкова