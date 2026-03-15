Кети Топурия высказалась об отсутствии Аллы Пугачёвой на музыкальных премиях
Певица Кети Топурия (полное имя — Кетеван Топурия) высказала мнение, что публика не заметит отсутствия Аллы Пугачёвой и Кристины Орбакайте на музыкальных премиях. Свою позицию артистка объяснила на церемонии вручения премии «Виктория».
В беседе с корреспондентом NEWS.ru Топурия объяснила, что интерес слушателей к этим артисткам со временем угас.
«Я думаю, что большие звёзды уже как бы не настолько любимые публикой и оцененные, что ничего не будет для них, если на какой-то премии они не появятся», — заявила Кети.Певица отметила, что ранее эти исполнительницы выступали обязательными участниками подобных событий, однако сейчас ситуация изменилась. Публика, по наблюдению Топурии, уже не требует их присутствия на церемониях.
