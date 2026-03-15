Бывшая невеста Григория Лепса вышла на публику в свадебном платье
Бывшая невеста певца Григория Лепса Аврора Киба вышла в свет в свадебном платье. Соответствующие кадры девушка опубликовала в личном блоге.
Киба стала одной из участниц показа новой коллекции бренда Solangel в Москве. Когда Аврора вышла на подиум, гости и фотографы обратили внимание на её образ. На модели было белое платье с глубоким декольте. Дополняла наряд длинная фата в тон основному цвету.
Перед выходом на подиум стилисты поработали над внешностью бывшей невесты Лепса. Они уложили волосы девушки в гладкий пучок. Визажисты сделали макияж в естественных нейтральных тонах, что подчеркнуло натуральную красоту модели.
Ранее певец Григорий Лепс отреагировал на слова матери Авроры Кибы, назвавшей его «старым».
