Натан объяснил, как жена смогла простить его после скандала с изменами: «Я сам такой подлец»

10 июня 2025, 19:07

Натан рассказал о простившей его «измены» на ТВ жене

Натан (фото: Telegram @natanonline)

Певец Натан решил поддержать Лину Джебисашвили на съёмках шоу «Сокровища императора», но в итоге признался, что побудило его жену простить его после скандальных эпизодов с Лерчек и Бьянкой.





Напомним, что в время съёмок реалити-шоу «Звезды в джунглях» женатый Натан закрутил романы сразу с двумя участницами проекта – певицей Бьянкой и блогером Лерчек. Когда ситуацию начали обсуждать в Сети, Натан заявил о желании сохранить семью и намерении вернуть доверие жены.



В новом шоу певец решил помочь Лине и Юрию Фунтову преодолеть разногласия и дал девушке совет.





«Ты знаешь, что он тебя любит. Он любит. Я сам такой подлец, если брать как мужчину, но у меня самая лучшая в мире женщина. Она до сих пор со мной, потому что знает: если её не станет в моей жизни, я умру. По-настоящему. Я сделаю всё, чтобы она была счастлива каждый день», – заявил Натан.