«Да капризная и нытик, но злости в ней нет»: Natan заступился за Ирину Дубцову после скандала в шоу

02 июня 2025, 15:55

Natan заступился за Ирину Дубцову после скандала в шоу «Сокровища императора»

Natan и Ирина Дубцова (фото: Telegram @natanonline)

Natan прокомментировал конфликт, случившийся в последнем выпуске реалити-шоу «Сокровища императора». Рэпер поддержал свою напарницу Ирину Дубцову, несмотря на их ссору.





В девятом выпуске у певца и его коллеги вспыхнул очередной конфликт. Дубцова упрекнула Natan в том, что именно из-за него они чуть не опоздали на поезд. Она назвала его безответственным и эгоистичным. После эмоционального выяснения отношений в вагоне, рэпер не выдержал и ушёл со своего места, заявив о завершении участия в проекте. Однако вскоре они помирились и вернулись к испытаниям.



Но на этом скандальные выходки Дубцовой не заканчиваются. В этом же, свежем выпуске она жёстко высказалась в адрес Даны Борисовой, припомнив ей пребывание в рехабе, а затем и вовсе обозвав наркоманкой. Этими словами Ирина довела соперницу до слёз.



Natan прокомментировал этот инцидент, отметив, что певица действительно бывает эмоциональной, но это не делает её злым человеком.





«Она замечательный человек! Да эмоциональна, да капризная, но злости в ней нет никакой! Да, пусть она нытик, как говорят. Было бы плохо, если б она была мужиком-нытиком, она – девушка. И, несмотря на все наши споры и ссоры, наши дружеские отношения не пошатнулись и остаются прежними. И я рад, что именно она позвала меня на это шоу. И мы показываем отличный результат, нравится это кому-то или нет!», – отметил певец, слова которого приводит издание VOICE.