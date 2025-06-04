Natan набросился на Бузову из-за поддержки Даны Борисовой
Рэпер Natan припомнил Бузовой старые заслуги из-за скандала с Борисовой
Рэпер Natan раскритиковал Ольгу Бузову за ее пост в поддержку Даны Борисовой, обвинив телеведущую в предвзятости.
Причиной недовольства Натана, по его словам, стал личный опыт, когда он, как утверждает, не почувствовал поддержки со стороны Бузовой, напомнив, как в начале карьеры Бузовой он оказывал ей поддержку.
Певец также выразил мнение, что Дана Борисова не должна была плакать после того, как Ирина Дубцова назвала ее «наркоманкой» в эфире. Рэпер считает, что Борисова, победившая зависимость, должна гордо заявить об этом, а не жалеть себя.
«Жалеть себя мы все умеем и любим», — написал он.По его мнению, Борисова должна была вести себя более уверенно. Конфликт разгорелся после того, как Бузова выразила поддержку Дане Борисовой в сложной ситуации, что вызвало у артиста резкую реакцию.
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