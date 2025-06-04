Natan набросился на Бузову из-за поддержки Даны Борисовой

04 июня 2025, 10:46

Рэпер Natan припомнил Бузовой старые заслуги из-за скандала с Борисовой

Алишер Азизович ( Фото Instagram*: @natan_official )

Рэпер Natan раскритиковал Ольгу Бузову за ее пост в поддержку Даны Борисовой, обвинив телеведущую в предвзятости.





Причиной недовольства Натана, по его словам, стал личный опыт, когда он, как утверждает, не почувствовал поддержки со стороны Бузовой, напомнив, как в начале карьеры Бузовой он оказывал ей поддержку.



Певец также выразил мнение, что Дана Борисова не должна была плакать после того, как Ирина Дубцова назвала ее «наркоманкой» в эфире. Рэпер считает, что Борисова, победившая зависимость, должна гордо заявить об этом, а не жалеть себя.



