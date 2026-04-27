«Навсегда связаны с её голосом»: Максим Фадеев выпустил альбом с песнями матери

27 апреля 2026, 21:57

Максим Фадеев выпустил альбом с песнями своей матери Светланы

Композитор Максим Фадеев анонсировал выход альбома с песнями своей матери Светланы. Об этом стало известно из личного блога музыканта.





Продюсер отметил, что композиции появятся не только на стриминговых платформах, но и в свободном доступе в соцсетях.

«Мы выпустили альбом с песнями моей мамы. Это песни, которые она особенно любила — пела их дома, на семейных праздниках, в кругу близких. Для меня они навсегда связаны с её голосом, теплом и самой жизнью», — написал Фадеев.