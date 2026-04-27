«Навсегда связаны с её голосом»: Максим Фадеев выпустил альбом с песнями матери
Композитор Максим Фадеев анонсировал выход альбома с песнями своей матери Светланы. Об этом стало известно из личного блога музыканта.
Продюсер отметил, что композиции появятся не только на стриминговых платформах, но и в свободном доступе в соцсетях.
«Мы выпустили альбом с песнями моей мамы. Это песни, которые она особенно любила — пела их дома, на семейных праздниках, в кругу близких. Для меня они навсегда связаны с её голосом, теплом и самой жизнью», — написал Фадеев.Певец добавил, что его любимая композиция в исполнении родительницы — «Солнышко». Мама Максима Александровича работала музыкальным руководителем во Дворце культуры и была известна как исполнительница русских и цыганских песен и романсов. Светланы Фадеевой не стало в возрасте 78 лет в январе 2026 года.