«Навстречу приключениям»: Пелагея увезла от Телегина дочь Таисию к морю и горам

Пелагея с дочерью Таисией (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Певица Пелагея рассказала в личном блоге, что отправляется с дочерью Таисией на отдых в Сочи. Артистка поделилась с подписчиками и поклонниками редкими фотографиями непосредственно из аэропорта.
«Путешественники мы. Приключения начинаются. В городе Сочи, где темные ночи, где горы высокие и море Черное, как и ночи. Я очень-очень жду. Кто-то на лыжах будет кататься», — написала артистка на зависть всем, остающимся в холодной Москве.
Таисия – дочь Пелагеи и ее бывшего мужа хоккеиста Ивана Телегина. Развод произошел в 2020 году. В 2024 году кантри-певица проиграла бывшему супругу суд. Прижимистый спортсмен добился снижения размера алиментов и оформил запрет на выезд 8-летней дочери из России.
Как сообщил представитель Пелагеи, запрет на выезд вызван опасением Телегина, что он может больше никогда не увидеть дочь, однако он и так не виделся с ней уже больше года. Пелагея не препятствует общению отца с дочерью, а девочка очень скучает по нему, но папе всё некогда.
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