Раздел имущества, потраченные 300 млн рублей, властная жена: в чём хоккеист Телегин обвиняет Пелагею

Пелагея и Иван Телегин (Фото: соцсети)
В декабре 2019 года в соцсетях певица Пелагея сообщила о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.
«Так получилось, мы давно решили с Иваном расстаться, 8 месяцев не живём вместе, об этом многие знают», — делилась тогда артистка информацией с подписчиками.Об их расставании писали многие СМИ, причём выставляли Пелагею не в лучшем свете. Многие говорили, что супруги развелись из-за романтических увлечений Телегина.
«Радио 1» представляет две версии о том, почему они расстались.
Версия друзей Телегина
Как рассказывали приятели хоккеиста, Пелагея проводила время с другими мужчинами. К тому же, за три года брака певица растратила 300 млн рублей личных сбережений мужа.
Иван признался, что устал терпеть давление со стороны артистки. Властная жена во всём требовала уступок.
Пелагея и её дочь Таисия (Фото: соцсети)
Кроме этого, по словам друзей Ивана, Пелагея не позволяла бывшему супругу видеться с дочерью Таисией.
Версия адвокатов Пелагеи
После развода певица получила большую часть имущества — это решение, по мнению её адвокатов, было справедливым.
Пелагея и Иван Телегин (Фото: соцсети)
Пелагея, как рассказывали её знакомые, очень много сделала для Ивана, она даже график выступлений подстраивала так, чтобы больше времени проводить с мужем. Певица отстаивала интересы Телегина, стояла за него горой и во всём поддерживала.
Как сейчас общаются супруги и удалось ли им договориться по поводу имущества — на эти вопросы у общественности нет ответа.
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